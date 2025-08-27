福岡市の漁協が、市が管理する漁港の係留場所を無許可で一般船舶に貸し出し、年間数千万円を得ていたことが分かりました。FBSの取材に対し、市はこの事実を把握しながら、これまで黙認してきたことを認めました。



福岡市の条例では、市が管理する8つの漁港のうち、西区の浜崎今津漁港以外はプレジャーボートなど、漁船以外の係留が禁止されています。



しかし、福岡市がことし4月から5月に実施した調査では、6つの漁港でプレジャーボートなどの一般船舶およそ350隻の係留が確認されました。このうち、およそ300隻については、福岡市漁協の支所が市の許可を得ずに有料で係留場所を貸し出していたということです。





■福岡市漁港課・生野剛 課長「漁業活動に支障がないというところがありましたので、そのまま見過ごしていたというのが事実です。」一方、福岡市漁協はFBSの取材に対し、プレジャーボートなどに係留場所を貸し出した事実を認めた上で「もともとルールはあいまいだった。条例が改正されたときにプレジャーボートをとめてはいけないと明確に言われた記憶がない」と話しました。また、年間数千万円を得ていたことについては「漁港の維持管理のための協力金で、不当な利益とは考えていない」としています。博多漁港にプレジャーボートを係留しているという男性は。■男性「年間で決められた額が組合から請求が来ますので、きちんとお支払い。条例違反というと、僕らにしたら何でそのときに言わないのかという話。そのときに言われていたらとめられないので、しない。」福岡市は27日に有識者会議を設置したと発表しました。9月上旬の会議で、無許可の係留についての対応を話し合うとしています。