引退した路線バスを改造し、どこでもサウナが楽しめる移動型「サウナバス」が静岡県内で初めて誕生しました。あす28日、お披露目されますが、その製作過程に密着しました。



私たちが「静鉄バス」の営業所を訪ねたのは半年前の冬。この路線バスが、サウナになるというのです。



（静岡鉄道の担当者）

「こちらが車内の様子です。至ってシンプルな路線バスでございます。こちらを改造してサウナバスに仕上げるという風になっております」





この1か月前まで現役だった路線バスですが…バスの行先表示は「サウナ」に。側面には、「ととのう」までのルートが示されていました。サウナバスに改造するために向かった先は…。世界遺産・姫路城を望む街、兵庫県姫路市です。今回の企画を考えた「静岡鉄道」の二村さん。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「きょう“初めて”見るので、どんな感じになっているか結構ドキドキしている」この日は、バスの改造を始めてから3か月が経った5月中旬。進ちょくを確認するため、整備工場に向かう二村さんに同行しました。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「おー。おー。すごい微妙に残っているんですね」そこには、塗装をはがしたバスの姿が。中に入っていくと…。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「おーすごい。こんにちは…」座席が撤去されたバスの車内には、サウナ室のような段差ができていました。側面や窓枠も木材で囲まれ、ヨーロッパの北東にあるエストニアから取り寄せたストーブも設置されていました。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「結構でかくないですか？え？でも、部屋がまぁまぁでかいからか」（業者）「結構広いですね」座る場所や天井の高さなど確認していきます。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「あっ、でも思ったよりありますね」（業者）「おしりから1メートルぐらいが天井ライン」（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「こんな感じですか」（業者）「もうちょっと狭くなるかも」コンセプトは静岡名産の「お茶」。奥の席は図面のように、茶畑をイメージした段々のかたちになる予定です。入る人の動きも考えて、設計を調整していきます。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「ここも、こういう感じに座れるし、悪くないかもしれない」入り口のマットの色も。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「これだとこの床とあうけど…緑でいいんじゃないですか」お茶の「緑」に決めました。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「外装の色とあわせられるといいなと思って。普通のバスだと注意喚起で黄色なんですけど…」でも、なぜ「サウナバス」を作ろうと考えたのでしょうか？（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「静岡県は富士山とかお茶畑とか様々な自然資源が非常に豊富で、だからこそサウナ、非常に相性がいいと思っていました。こういった引退したバスを再活用するということと、サウナとの掛け合わせをすることで、強烈な観光コンテンツをつくっていけないだろうかというところから今回の企画になった」これまで作られた「サウナバス」は、全国で2台のみ。大阪の企業「リバース」などが製作に携わり、“サバス”というブランドを展開していることから、静岡鉄道も企画設計などを依頼しました。「アウトドアサウナ」を巡っては、静岡県内の規制が緩和されたばかり。これまでは、屋外でサウナをする際は、囲いなどを設置して外部から見えなくする必要があり、外の景観を楽しむことができませんでしたが、2024年から、水着など着用すればその必要がなくなったのです。こうした背景もあって、今回、製作を決断しましたが、「やってみないと分からない」ということも…。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「ワクワクと不安ですね“ちゃんと温まるかな”という。来月テストなんですけど、それがちょっと不安ではある」それから1か月が過ぎた6月下旬。あらためて姫路を訪れると…。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「おぉ～」そこには完成した「サウナバス」が。昭和の「静鉄バス」を復刻したデザインに、お茶をコンセプトとした緑色の外装。黄色だったマットも緑色になりました。車両番号「1137」は「いいサウナ」です。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「もう…感動です」車内には茶畑をイメージした段々の座席が完成。スノコの部分は天竜産のヒノキを使っています。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）贅沢な入り方はこうですよね。これが一番いいですね。窓の向こうに富士山が見えるみたいな」心配なのは、しっかりと温まるのかどうか？早速ストーブに火をたいて…待つこと約2時間。車内の温度は順調に上がっていき、80度を超えました。そしてついに、サウナに入るときが。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「おぉ結構熱い。いい感じですね。めっちゃいい感じ、どうですか？（上やばそうだな）（あちぃ）でもいい感じの湿度ですね。カラカラじゃない。おぉ、結構アツアツ」今回、試したのは、熱した石に水をかけて蒸気を発生させる「ロウリュ」に「お茶」を使うこと。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「おぉ来た来た。めちゃくちゃいい香りです。最初に抹茶のにおいして、そこから香ばしい感じ」問題もなく、無事に、整ったようです。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）Q.火入れは成功？「成功じゃないですかね。ここが一番の難関だったので。いい感じですね、いい感じです」通称「サバス3号車」は、あす28日に静岡市でお披露目式を行い、9月4日から各地でイベントを予定しています。（静岡鉄道 未来事業創造部 二村 昌輝 部長）「実際、できた実物を見てみて、想像以上の仕上がりだったので、お客様にも十分楽しんでいただけるコンテンツになりそうだという確信をもてました」静岡の自然と「サウナバス」。新たな観光資源になるのでしょうか。