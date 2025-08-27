日本人選手に人気の英2部チャンピオンシップ、今季もDAZNで配信中！配信カードは引き続き「運次第」

夏の移籍市場も終盤戦を迎えている欧州サッカー。

日本代表MF森下龍矢はブラックバーン、パリ五輪で日本の10番を背負ったMF斉藤光毅はQPRへ、それぞれ移籍が決まった。

これにより、イングランド2部のEFLチャンピオンシップで今季プレーする日本人選手は、以下の10名となった。

岩田智輝（バーミンガム）

古橋亨梧（バーミンガム）

藤本寛也（バーミンガム）

大橋祐紀（ブラックバーン）

森下龍矢（ブラックバーン）

平河悠（ブリストル）

坂元達裕（コヴェントリー）

斉藤光毅（QPR）

瀬古樹（ストーク）

松木玖生（サウサンプトン）

昨季、田中碧がリーズでプレミアリーグ昇格を実現したように、世界最強リーグの“直下”でプレーすることができるチャンピオンシップ。チームとしてはもちろん個人昇格の可能性もあり、近年日本人選手に人気の高いリーグとなっている。

そんなチャンピオンシップの日本での放映権を持っているのはDAZN。開幕3節が経過したところで、今季ここまでの配信カードをチェックしてみた。

■第1節

バーミンガム vs イプスウィッチ

サウサンプトン vs レクサム

ストーク vs ダービー

シェフィールド・U vs ブリストル

レスター vs シェフィールド・W（※）

■第2節

レクサム vs WBA（※）

ブラックバーン vs バーミンガム

イプスウィッチ vs サウサンプトン

■第3節

ダービー vs ブリストル

チャールトン vs レスター（※）

ノリッジ vs ミドルズブラ（※）

（※）日本人選手が所属していないチーム同士の対戦

開幕節は5試合が配信されたが、第2節と第3節は3試合。現状、開幕節が特別だったと見たほうが適切だろうか。

また、DAZNは昨季から引き続きEFLの国際配信の枠組みで放映権を取得しているようで、日本人選手が所属していないチーム同士の対戦も普通に配信されている。

よって、お目当てのチームの試合が観られるかは今季も「運次第」と言えそうだ。なお、試合以外に約26分の全試合ハイライトが毎節配信される。