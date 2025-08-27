日本人選手に人気の英2部チャンピオンシップ、今季もDAZNで配信中！配信カードは引き続き「運次第」
夏の移籍市場も終盤戦を迎えている欧州サッカー。
日本代表MF森下龍矢はブラックバーン、パリ五輪で日本の10番を背負ったMF斉藤光毅はQPRへ、それぞれ移籍が決まった。
これにより、イングランド2部のEFLチャンピオンシップで今季プレーする日本人選手は、以下の10名となった。
岩田智輝（バーミンガム）
古橋亨梧（バーミンガム）
藤本寛也（バーミンガム）
大橋祐紀（ブラックバーン）
森下龍矢（ブラックバーン）
平河悠（ブリストル）
坂元達裕（コヴェントリー）
斉藤光毅（QPR）
瀬古樹（ストーク）
松木玖生（サウサンプトン）
昨季、田中碧がリーズでプレミアリーグ昇格を実現したように、世界最強リーグの“直下”でプレーすることができるチャンピオンシップ。チームとしてはもちろん個人昇格の可能性もあり、近年日本人選手に人気の高いリーグとなっている。
そんなチャンピオンシップの日本での放映権を持っているのはDAZN。開幕3節が経過したところで、今季ここまでの配信カードをチェックしてみた。
■第1節
バーミンガム vs イプスウィッチ
サウサンプトン vs レクサム
ストーク vs ダービー
シェフィールド・U vs ブリストル
レスター vs シェフィールド・W（※）
■第2節
レクサム vs WBA（※）
ブラックバーン vs バーミンガム
イプスウィッチ vs サウサンプトン
■第3節
ダービー vs ブリストル
チャールトン vs レスター（※）
ノリッジ vs ミドルズブラ（※）
（※）日本人選手が所属していないチーム同士の対戦
開幕節は5試合が配信されたが、第2節と第3節は3試合。現状、開幕節が特別だったと見たほうが適切だろうか。
また、DAZNは昨季から引き続きEFLの国際配信の枠組みで放映権を取得しているようで、日本人選手が所属していないチーム同士の対戦も普通に配信されている。
よって、お目当てのチームの試合が観られるかは今季も「運次第」と言えそうだ。なお、試合以外に約26分の全試合ハイライトが毎節配信される。