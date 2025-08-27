自分たちは準備不足――「それが私の実感だ」 “国内専念”マンUの指揮官が率直発言。４部クラブ相手に今季初勝利を掴めるか
マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督が、現地８月27日に開催されるリーグカップ２回戦、グリムズビー（４部）戦を前に会見に出席。国内と欧州の両立に関する考えを明かした。英紙『The Guardian』などが発言を伝えている。
20度のリーグ制覇を誇る名門は昨季、屈辱の15位に沈んだ。降格した1973-74シーズン以来の最低順位で、勝点42は過去最低だ。カップ戦でもタイトルを獲れず、無冠で終了したため、今季は最高峰のチャンピオンズリーグ、昨季に決勝まで進んだヨーロッパリーグ、３つ目の階層に当たるカンファレンスリーグのいずれの出場権も有していない。
つまりプレミアリーグ、リーグカップ、FAカップの国内大会に専念することとなる。この点に関して、昨季の途中からユナイテッドを率いるポルトガル人指揮官は、率直にこう語った。
「我々は（今季）ヨーロッパで戦う準備ができていなかったと思う。それが私の実感だ。チャンピオンズリーグで強豪と戦い、プレミアリーグを戦うには、チームとして成長する時間が必要だ。
昨季も言ったが、我々は試合ごとに準備する時間が必要なんだ。試合は非常に競争が激しく、基盤を築いてからパフォーマンスを発揮しなければならない。そして将来的に、（試合数が増えて）全員がプレーできるようヨーロッパのカップ戦に出場する必要がある」
復権を期すユナイテッドは、プレミアリーグ開幕戦でアーセナルに０−１で敗れ、２節ではフルアムと１−１でドロー。４部クラブを確実に下し、アモリム体制２年目での初勝利を掴めるか。兎にも角にも、“国内３本柱”は死守したいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
