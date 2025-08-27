猫が両耳を失った理由は…餌やり「だけ」の罪深さも。地域猫に人間ができる「本当のサポート」

段ボールハウスで暮らす2匹の猫

2020年に一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）を設立した動物保護活動家・坂上知枝さんに、これまで出会った保護犬猫とのエピソードを語っていただく連載の後編。坂上さんらは「人間の都合に振り回される動物を救いたい」と、東京・千葉・福島を中心に活動している。

前編「『猫に餌はあげるけど病院には連れて行かない』無責任な餌やりに振り回される病気の地域猫の悲しみ」では、以前レスキューした後、坂上さんが信頼し、「猫の楽園」と呼ぶ預け先で穏やかな生活を送っていたもと野良猫の「縁蔵」の訃報と、無責任な餌やりが招く問題についてお伝えした。

後編では、そんな坂上さんが実際に関わった「段ボールハウスで暮らす2匹の猫」の救出と、その後の運命を追う。

長年の餌やりさん「愛情はあるが引き取れない」

2023年2月に坂上さんの妹が犬の散歩に行った際に発見したのは、猫が住んでいる段ボールハウス。そこには、警察による『近日、撤去します』と書かれた紙が貼られていた。坂上さんらは、警察と区役所には、「段ボールを建てた人を探し、見つからなければワタデキが引き取る方向で対応する」と申し入れ、近所に聞き込みし、また段ボールハウスに「連絡がほしい」と、最初に段ボールハウスの存在に気づいた妹の電話番号を書いた貼り紙をした。

撤去ぎりぎりのところで、「もう10年餌やりをしている」という餌やりさんから連絡が入ったが、愛情はあるが引き取れない、2匹のうち片方の、白い猫の耳がただれているが、蚊のアレルギーだから病院に連れていく必要はないという。

「そんな猫たちの状況を知って放っておくわけにはいきません」（坂上さん、以下同）

坂上さんたちは、2匹の猫を救うために動き出す。しかし、餌やりさんとの連絡が滞り、無為に時間が過ぎていくなか、白い猫の耳の状態はどんどん悪くなっていった。

白猫はのん、白茶はみかん

「顔にも広がっていきそうな勢いでどんどんひどくなっていきました。蚊のアレルギーとは思えません。そんななか、白茶の猫が現場からいなくなり、白猫は数日間、鳴きながら探していたと近隣の人から話を聞きました」

これ以上は待てない。餌やりさんから久しぶりに連絡が入ったのは、坂上さんが、強制的に捕獲してしまおうと考え始めた矢先だった。餌やりさんたちからみかんと呼ばれていた茶白は「元気で人懐こく可愛いので、餌やりさんの知り合いが引き取ったとのことでした」。その後、数回に渡る話し合いの結果、のんと呼ばれていた白猫は捕獲から保護、治療までをワタデキで引き受けることになった。

のんの耳は生検の結果、扁平上皮癌だった。

「二度の手術を行いました。二度目の手術では軟骨も切除し、痛いはずなのにとても我慢強くて。耳はなくなってしまったけれど、すっかり元気になりました」

その後、餌やりさんたちと何度かやりとりし、最終的にのんはワタデキが引き受けることになる。

「手術をするために一度、家に入れた仔を、またリリースするなんて、私にはできません。『私たちも頑張っている』と言っていた餌やりさんたちには、ワタデキが預かることを納得してもらうまで数か月かかりました。その後、手術の傷が癒え、家庭生活に慣れたのんも、みかんと同じお家に行くことになりました。のんはみかんに再会してとてもうれしそうでした。ずっと2匹で生きてきたのんとみかんが一緒に暮らすことができて、本当によかったと思っています」

飼い主のいない猫を見かけた時は

「地域猫というのは毎日の餌やりだけをすればいいのではありません」と坂上さんは強く主張する。

「一代限りの地域猫として地域住民で見守り、最期まで命を守っていく。ここまでやって初めて地域猫活動です」

では、住んでいる地域で飼い主がいないと思われる猫を見かけた時はどうすればいいのだろうか。

「まずはその猫の面倒をみている餌やりさん的な存在を確認することです。調べてもわからない場合は、区や市の役所に連絡し、その地域の登録ボランティアを紹介してもらい、近隣の猫についての情報を教えてもらうといいでしょう」

耳がカットされているのは、「TNRを受けている猫です。一目でわかるように、手術後に耳をカットしています。その場合、餌やりをしている人がいる可能性が高いので、連携を取りながらお世話をしてあげるといいと思います。

耳カットがされていない場合は登録ボランティアなどに相談してみてください。去勢・避妊していなければ、捕獲から手術までの段取りをサポートしてもらえると思います」

ワタデキに来る相談の中で最も多いのが、「餌やりをしている猫が怪我をしている（あるいは病気になっている）。どうすればいいか」というものだという。

「そういった相談を受けた際、私は、『あなたは何ができますか』と問いかけます。すると、多くの相談者は、『私はお腹を空かせている猫がかわいそうで餌をあげていた。自分の家で飼うことはできないし、治療費を出す余裕もない。なんとかして欲しい』と答えます。ご飯をあげ始めた時には、こんなことになるとは想像していなかったのでしょう。

ご飯を幸せそうに食べる姿がかわいくて、『明日も持ってこなきゃ』と思ったのかもしれませんが、それだけでは自己満足に過ぎません」

猫に対して自分は何ができるのか

近年は夏の暑さで、熱中症になる地域猫も少なくない。また、動物はずっと元気ではいられない。年をとれば病気にもなるし、外で生きていけば怪我もしやすい。

「命に対して責任が持てない状況なら、まずは地方自治体の窓口に相談してみてはどうでしょうか」

餌をやるのなら、かわいがるだけでなく、その猫に対して自分は何ができるのか、しっかり考えることが重要だと坂上さんは警鐘を鳴らす。

「毎月少しずつ猫貯金をしてもしものために備える、保護団体に寄付などの支援をしながら、もしもの時の引き受け先の依頼をしておくなど、関わった猫に関しては最期まで責任を持つことが本当の意味での“猫好き”です。やるだけやって、どうしようもなかった時は私たちのような保護団体に助けを求めてください。ただその前に自分のできることをやっていただきたいです」

たとえば、猛暑の日本の夏、「今年は熱中症で倒れているという猫の相談もありますし、外に係留されている犬がぐったりしているという相談もあります」。

毎年平気だったから今年が平気とはいえないこの暑さでは、外飼いの犬や外で暮らす地域猫たちは、「日除けがあったとしても苦しいはず」と坂上さん。

「外飼いの犬は、せめて太陽がある時間だけでもエアコンの効いた室内に置いてあげてほしいです。

見かけた方は飼い主さんに声かけしてみてください。また、外で暮らす猫たちのためにはお水を置いてくれるとうれしいです」

のんとみかんは、多くの人の思惑に翻弄されながらも、最終的に“家庭猫”として幸せをつかんだ。だが、坂上さんの目は、すでに過酷な暑さに息絶えそうな猫や、センターに収容されながらケガや病気に喘ぐ犬に向けられている。

そうした犬や猫に手を差し伸べ、必要な医療を施し、新たな家庭へと繋いできた坂上さんが放つ「関わった命に対して最後まで向き合うことが、本当の“猫好き”です」という言葉には強い説得力がある。

