「横顔も後ろ姿もイケメン」山田涼介、プライベートショット公開？ ファンから「クセ毛がたまらん」の声
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは8月26日、自身のInstagramを更新。プライベート？ ショットを公開しました。
【写真】休暇中？ の山田涼介
ファンからは「背中カッコよすぎるって」「横顔も後ろ姿もイケメンです」「クセ毛がたまらん」「涼介に癒されました️」「ほんとに語彙力無くなる」「プライベートの写真もいつも見せてくれるの嬉しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「プライベートの写真もいつも見せてくれるの嬉しい」山田さんは「自然に触れて癒されてきましたっ」とつづり、5枚の写真を投稿。休暇中の様子でしょうか、のんびりと大自然やサウナを満喫したことが分かります。素の山田さんに近い、リラックスした姿と言えるかもしれません。
「家族旅行」ショットも公開7月26日の投稿では「家族旅行」とつづり、6枚の写真を公開した山田さん。「姪と勝負」とあるように、6枚目にはめいとゲームで対決する後ろ姿も載せています。山田さんのプライベートの様子が気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
