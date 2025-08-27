

ずっと真夜中でいいのに。

令和のこどもニュース番組「週刊情報チャージ！チルシル」（NHK総合毎週（土）午前９時00分〜）８月30日の放送に、ずっと真夜中でいいのに。のACAねがVTR出演する。番組に届いた10代からのメッセージを読み、自身の学生時代の「居場所」について、若者たちが感じる「孤独」をテーマに語る。

家族で楽しみながら、世の中でおきていることがわかるニュース・ジャーナル番組。MCのニュースモンスター「ちるる」の声を務めるのは池田美優。そして、毎週こどもたちと一緒にニュースについて考えるのは、佐々木希。

８月30日のテーマは、こどもにたちに必要な「第３の居場所」。夏休み明け直前は不登校や自殺が増える傾向があるとも言われている。番組にも、いまの時期「学校に行きたくない」「学校や家に居場所がない」といった悩みの声が数多く寄せられている。番組では、こども達の声に向き合い、多様な「居場所」の存在を提示し、そのSOSに寄り添う。■ずっと真夜中でいいのに。“ACAね” チルシル初登場【若者の居場所をテーマにトーク】

番組テーマ曲「クリームで会いにいけますか」を歌う「ずっと真夜中でいいのに。」。作詞・作曲・ボーカル・ギターを務める“ACAね”がVTR出演でチルシル初登場。人が抱く孤独感やあいまいな感情を、圧倒的な歌唱力と世界観で表現し、若者たちからも絶大な支持を集める「ずっと真夜中でいいのに。」。番組に届いた10代からのメッセージを読み、自身の学生時代の「居場所」について、そして若者たちが感じる「孤独」をテーマに語る。【番組情報】「週刊情報チャージ！チルシル」総合毎週（土）午前９時00分〜９時30分 ※生放送【レギュラー出演】佐々木希池田美優（ちるる役：声の出演）チルシルズ（大野りりあな、緑川玖、ミヤシロ藍玲、阪口陽南）江原啓一郎 ＮＨＫアナウンサー