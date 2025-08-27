¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¤ÈÏ¢Â³»¦¿Íµ´¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¹¶ËÉ¤¬¡¡¡Ø»¦¿ÍÇÛ¿®¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ø»¦¿ÍÇÛ¿®¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»ä¿ÍÂáÊá¡¢°ãË¡ÇÛ¿®¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¸ý·â»¦¿Í¡Ä¡Ä·îÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë²á·ã²½¤¹¤ëÀ¸ÇÛ¿®¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤À¾µÇ§Íßµá¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿´¤Î°Ç¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ê¥éー¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ±Ç²è½éÅÐ¾ìÂè1°Ì¡Ê3·î21Æü¸ø³«½µ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÄØ¤Î²Öºé¤¯º¢¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¥·ー¥º¥ó3¡¢¡Ø±£¤·Ì£¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖWAG¡×¤Ç¡¢ÈÈºá¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼ÔNo.1¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿ーÇÛ¿®¼Ô¡¦¥¦¥µ¥ó¡£¹«¤òÁû¤¬¤¹Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢²á·ã¤Ê¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Î²áÄø¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë»ö·ï¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢É´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ2025±Ç²èÉôÌç¤Î¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¦¥½¥æ¥ó¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤È¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¹¶ËÉ¤ò¼ý¤á¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÊÒ¼ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¡¢º£¤Ë¤â¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÈºá¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¦¥µ¥ó¡Ê¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¼«¤é¤ò¡ÉÈÈºá¥Ï¥ó¥¿ー¡É¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¦¥µ¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWAG¡×¤Ç¹ñÆâÅÐÏ¿¼Ô¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÇÛ¿®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤É¤óÄì¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÆ¤Ó¿Íµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£¡ÖÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¤¤¤¶µ¯»à²óÀ¸¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ØÄ´ºº¤ËÉë¤¡¢½ù¡¹¤Ë¿¿Áê¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥µ¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»¦¿Íµ´¤«¤é¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¡£ÇÛ¿®¼ÔÃç´Ö¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¡Ê¥Ï¡¦¥½¥æ¥ó¡Ë¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÎÄ´ñÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¦¥µ¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥µ¥ó¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¾×·â¤Î¿¿¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¥¦¥µ¥ó¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¤â¸ø³«¡£·ìº¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿°ìËç¤Î»æ¤ò°®¤ê¤·¤á²¿¤«¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¤òÄÉ¤Ã¤ÆÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ëÊª¸ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·ー¥ó¡¢ÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Éô²°¤ÇÇÛ¿®¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë