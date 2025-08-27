クラフトビールブルワリーのVERTERE（バテレ）は、英スマートフォンメーカーのNothingとコラボレーションしたビールを8月29日19時に発売する。

VERTEREのオンラインショップにおいて数量限定で販売される。発表時点で価格は明らかにされていない。

Nothing限定デザイン缶

コラボ商品である「Nothing限定デザイン缶」は350mlで、1セットに2本用意される。オリジナルデザインのラベルを採用。Nothingの最新スマホ「Nothing Phone(3)」の背面上部に採用された「Glyphマトリックス」をモチーフとしている。

種類としてはWest Coast Pilsnerとなり、「グレープフルーツやマスカット、フローラル。口に含むと優しく溶ける口当たりと爽やかな苦味の余韻。ピルスナーらしくキレはありつつも飲みごたえのある仕上がりに」なっているという。

ビールにつけられた名前は「Nemophila//ネモフィラ」で、アルコール度数は6％、苦みを示すIBU（国際苦味単位）は32。

セットのビールはほかにも

VERTEREは、東京都西多摩郡に拠点を構えるクラフトビールブルワー。昨今のクラフトビールブームを牽引する人気ブルワーの1つであり、奥多摩や立川、永福町に店舗（タップルーム）もある。

今回のコラボ商品販売では、Nothing限定デザイン缶以外に従来からVERTEREで製造、販売されている2本のビール（各500ml）がセットになっている。

そのうち1本は、Single Hop IPAの「Spinosa （スピノザ）」。アルコール度数は7％、苦みを示すIBU（国際苦味単位）が13。VERTEREのWebサイトの商品説明によれば、「桃やマンゴー、パッションフルーツ、ほのかにベリーやメロンのニュアンス」があるという。

もう1本の「Globba（グロバ）」は、Chai Latte Stout（チャイ ラテ スタウト）という黒ビール。「インド式チャイを使用したスタウト」で、スパイス感を楽しめるという。