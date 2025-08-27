BAPEから葛飾北斎と歌川国芳の浮世絵をグラフィカルに再構築したコレクションが登場！

A BATHING APE®︎（ア ベイシング エイプ®︎、以下BAPE®︎）から、浮世絵とコラボレーションしたカプセルコレクション「BAPE®︎ × UKIYO-E」が発表されました。

本コレクションは、2025年秋冬シーズンのテーマ「Connect with the People」のもと、時代や文化を超えて人々の心をつなぐ“アートの力”にフォーカス。BAPE®︎が掲げるブランドステートメント「Fearless Expression（恐れない自己表現）」を体現するように、伝統とストリートが大胆に交差する新たなデザインを打ち出しています。

コラボレーションでは、世界的に名高い二人の浮世絵師、葛飾北斎と歌川国芳の代表作から、北斎の「冨嶽三十六景」シリーズより「神奈川沖浪裏」と「凱風快晴（通称・赤富士）」、そして“奇想の絵師”として知られる国芳の「相馬の古内裏」「金魚づくし 百ものがたり」をセレクト。

いずれも江戸文化の粋を伝える名作でありながら、現代のストリートマインドと響き合うエネルギーを宿しています。これらの浮世絵に、BAPE®オリジナルのBAPE®︎ CAMOパターンを重ね、グラフィカルに再構築されています。

アイテムは、Tシャツ、クルーネックスウェット、トートバッグ、タンブラー、ステッカーセットがラインアップ。

Tシャツは、北斎と国芳のアートをモチーフにした“APE HEAD”デザインの全４型。

BAPE®︎ CAMOで彩った名作をAPE HEADのシルエットに落とし込み、カタカナで“ア ベイシング エイプ®︎”のタイポグラフィをレイアウトしました。左袖には、それぞれの絵に押された落款（作者の署名）をプリント。ホワイト、ブラック、ネイビーの３色展開です。

クルーネックスウェットは２型。

浮世絵を大胆にバックプリントで配置し、ネイビーとブラックの２色展開となっています。

トートバッグやタンブラー、ステッカーセットにも、今回の北斎・国芳のアートを落とし込んだAPE HEADのグラフィックを採用。

トートバッグとタンブラーは各４型を展開し、ステッカーセットは、4種類のデザインが1セットになっています。

本コレクションにおける浮世絵作品は、公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団（The Adachi Foundation for the Preservation of Woodcut Printing）の監修のもと、制作されています。

2025年8月30日（土）より、全国のBAPE STORE®︎、およびBAPE.COMにて数量限定で発売。

BAPE®︎ × UKIYO-E