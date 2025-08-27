全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂のジャズバー『ボロンテール』です。

ジャズの調べに、心ゆくまで浸る宵

次に訪れたのは、無垢材があしらわれた木の空間。棚には、ジャズのレコードがぎっしり。素敵な笑顔を見せるのは店主の坂之上京子さん。流れるのはジャズヴォーカル、ビリー・ホリデイの「All Or Nothing At ALL」。どこか切なくゆらぎのある声が美しく響く。坂之上京子さん愛聴の一枚だ。

ジャズバーと聞いて正直、気後れした面もある。実際、マニア向けで私語禁止の店もあるが、ここではドアを開けて3秒で、それが杞憂とわかった。元々原宿にあったシャンソンの店を坂之上京子さんが引き継ぎ、ジャズバーにしたのが1977年。

作家の色川武大さんやイラストレーターの和田誠さん達も大常連だったという。コースターには和田さんが描き下ろしたミュージシャンの絵が使われている。

『ボロンテール』セロニアス・モンク、カウント・ベイシーらが参加した「The Sound of Jazz」などがお気に入り

赤坂に移転して14年。白木だった内装は、ジャズの音色が似合う赤褐色になってきた。

なぜジャズなんですか？

「寄り添ってくれる音楽だからかしら。どんな感情も包んでくれて、日々を豊かにしてくれる。そこが好きです」

曲は軽くソフトな歌声に変わった。マキシン・サリバンだ。来日時には私的な公演にも挑戦したという、坂之上京子さんの思い出深いシンガーだ。

伸びやかな声に浸っていると、「今日は土曜だから押しがいいわね」とひと言。他店の休みが多い日は電圧が強く、音圧も厚いのだとか。……深い。

遥かなる世界を知るために、必ずや裏を返そう（再来店しよう）。そ、レコードだけに！

『ボロンテール』店主 坂之上京子さん ジャズの音色と柔和なマダムに癒される

赤坂『ボロンテール』

［店名］『ボロンテール』

［住所］東京都港区赤坂5-1-2赤坂エンゼルビル2階

［電話］03-3505-0188

［営業時間］コーヒータイム12時〜18時半、バータイム19時〜翌1時※バータイムはチャージ2000円別（おつまみ2品付き）

［休日］日

［交通］地下鉄千代田線赤坂駅1番出口から徒歩1分、地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅エレベーター口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、ジャズの音色が似合う赤褐色に染まった店内の画像をご覧いただけます。

撮影／赤澤昴宥、取材／渡辺高

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

