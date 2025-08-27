お笑いタレントのあばれる君（38）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演し、“0・18％の難関資格”に合格したことを生報告した。

今月13日に自身のSNSで「世界遺産検定マイスター」合格を明かしていたが、この日はスタジオで結果通知書を披露。そこには本名「古張裕起」宛てに「第60回世界遺産検定 マイスター」に合格したことが記されていた。

あばれる君は2022年に難関とされる「世界遺産検定1級」を取得し、今回合格したマイスターは「世界遺産検定の一番上」。スタジオから「凄ーい！」と驚きと祝福の声が上がった。

使い込んでボロボロになった参考書も披露し「1200件以上の世界遺産がテスト範囲。全部覚えたかどうかは分かりませんが、50音もらえたら世界遺産ですぐ返すみたいな、そんぐらいはできる」と胸を張る。そして水曜コメンテーターのタレント・朝日奈央が「ひ！」とお題を出すと「ひ、ひ…もうちょっと簡単なやつ。急に言われたって」とボケてスタジオを盛り上げる場面もあった。

マイスターの試験は「1200文字以内の論述」で「お笑いのネタって3分にまとめなきゃいけない。でもこれは1200字あったので、ネタはよりはちょっと楽だったかもしれない」と話す。

世界遺産検定は4級からマイスターまで級があり、マイスターに合格した人は受験者全体の約0・18％しかいないという。

しかしスタジオで出された4級の問題を間違えてしまい、「どうもすみませんでした！」と謝罪。共演者から突っ込まれ、「謝罪もマイスターなんで」と笑いを誘っていた。