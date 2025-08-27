NTTÀ¾ÆüËÜ¡¡ÄÔËÜÍ¦¼ùÊá¼ê¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×28Æü¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ³«ËëÀï¤ØÊúÉé
¡¡Âè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ï8·î28Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£11Ç¯Ï¢Â³36ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î³«ËëÀï¡Ê¸á¸å6»þ30Ê¬³«»Ï¡Ë¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î»°É©½Å¹©East¤È·ãÆÍ¡£¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄÔËÜÍ¦¼ùÊá¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³«ËëÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÇÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÄÔËÜ¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤ÎJABAµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£·ãÀï¤Î¶áµ¦ÃÏ¶è2¼¡Í½Áª¤â½éÀï¤«¤é4Ï¢¾¡¤Ç¡¢Âè1ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÄÔËÜ¼«¿È¤âÊá¼ê¤È¤·¤ÆÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¡£ÂÇ·â¤Ç¤â12ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦667¡¢6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÍºê¤µ¤ó¡¢¹â°æ¡¢Âç¹¾¡¢ÅÄÂ¼¤é¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï½çÄ´¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï³«ËëÀï¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ÎÎÉ¤µ¤ò100¡ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼é¤ê¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¹ñ¡¦Ê¿ß¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè31²óBFA¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò²ñ¿ÍÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£23Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯Ì¾ÍÀ¤ò´î¤ó¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤¹28Æü¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆÃÊÌ¹æ³°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î»î¹çÅöÆü¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¹æ³°¤Ë¤ÏÄÔËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÍºê¹ÀÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¡¢»³ÅÄ½Ô»ÎÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¼ò°æÎÉ¼ù³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢Âç¹¾¹îºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¸åÆ£µ®ÂçÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¾¾°æÂçÊåÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤é¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£