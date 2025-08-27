“マエノリ”前田典子、モデルの夫＆長男と3ショットで撮影報告「息子さんイケメン」「どっちにも似ているね」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（59）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデル・日比野玲（64）、長男でモデル・山口リュウ（25）との家族3ショットを公開した。
【写真】「息子さんイケメン」「どっちにも似ているね」モデルの夫＆長男との家族3ショット披露の前田典子
前田は「家族で雑誌の撮影は久しぶりで楽しかった ありがたい家族の記録となります」とつづり、ソファに並んで座る3人の姿を披露。白シャツ姿の日比野、カジュアルな黒Tシャツ姿のリュウ、そして爽やかな白シャツ×カーキのハーフパンツ姿の自身がそろい、リラックスした雰囲気の中にも家族の絆が感じられる1枚となっている。
さらに別カットでは、撮影スタッフと一緒にピースサインを見せる笑顔ショットも公開。撮影現場での和やかな空気感が伝わってくる。
コメント欄には「息子さんイケメン マエノリさんにそっくりですね」「どっちにも似ているね」「とても素敵」「カッコよくて､仲の良い雰囲気が伝わってきます」などの声が寄せられ、家族写真に温かい反応が広がっている。
