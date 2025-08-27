TBSÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ÇB¡ìzÇ®¾§¡Ö´¶ÌµÎÌ¡× »öÁ°¤ËÌÔÆÃ·±¡Ö18ÆüÏ¢Â³¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¸ÆµÛ¶Ú¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¡×
TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯2025¡×(LOVE IT! ROCK 2025)¤Ë½Ð±é¤·¡¢B'z¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯2025¡×¤ÇB'z¤òÇ®¾§¤¹¤ëÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡È¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤¬Á´ÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë²»³Úº×¡£ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤â8·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë5Ëü5000Ëç¤òÇä¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤ÎÌó1.1Ëü¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ6Ëü6000¿Í¤¬¡¢Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
B'z¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓB'z¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB'z¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤è¤¨¤ëÁó¤¤ÃÆ´Ý¡×¡Ö¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡×¡Öultra soul¡×¤Î3¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÀ¨ÏÓ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡É¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ç°ðÍÕ¹À»Ö¤È¾¾ËÜ¹§¹°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢»³Åº´²(ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È)¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆîÇÈ¥¢¥Ê¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÄ¶°ìÎ®¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢B'z¤Î³Ú¶Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¤³¤½À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âç¾ë¤µ¤ó¤ËÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔÆÃ·±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö18ÆüÏ¢Â³¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¤Ç¸ÆµÛ¶Ú¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¥í¡¼¥ë¤âËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤ì¤ä¡£¤½¤ó¤ÊÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ç¤ÎÌîË¾¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÃæ·Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«³¤³°¤ÇB'z¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È! ¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖB'z¤È¤«°ðÍÕ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´õË¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ØALONE¡Ù¤È¤«¥Ð¥é¡¼¥É¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡£(¥Ô¥¢¥Î¤Ï)¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
