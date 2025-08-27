Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢90Ç¯Âå¡È¸¸¤ÎÌ¾ºî¡É¡Ö°½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡CS¤Ç8¡¦31¤ËºÆÊüÁ÷¤Ø¡¡Â¿¿ô¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬90Ç¯Âå¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö°½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º2ºî¤¬31Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é¡¢CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2ºîÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¡Ö°½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¡Ø°½÷A¡¦B¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î°½÷Áü¤òÁ¯Îõ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿ºîÉÊ¡£·ëº§¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â»¦¿Í¤ò·«¤êÊÖ¤¹½÷¤È¡¢ÃËÆó¿Í¤òÁà¤êÊõÀÐ¶¯Åð¤ò´ë¤Æ¤ë½÷¡£ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¤½¤Î²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÍÅ±ð¤«¤ÄÀ¨¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö°½÷A¡×¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ÈÈþËÆ¤òÉð´ï¤ËÉÙÍµ¤ÊÃË¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤È¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ê¡¢ÊÝ¸±¶â¤òñÙ¤·¼è¤ë¥«¥¹¥ß¡£·ëº§¸å¤ï¤º¤«3¥ö·î¤ÎÉ×¤ò»ö¸Î¤Ë¸«¤»¤«¤±»¦³²¤·¤¿¸å¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¾¦¼Ò½ÅÌò¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤µ¤¨¤â¿§»Å³Ý¤±¤ÇËÝÏ®¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê°½÷¤Ö¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤À¡£
¡¡°ìÊý¡Ö°½÷B¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÃË¤È¼ã¤¤ÃË¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢ÊõÀÐÅ¹¶¯Åð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¿·»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£È¯±ìÅû¤ò»È¤¤ÊõÀÐ¤ò¶¯Ã¥¡¢Ãç´Ö¤µ¤¨¤â½Ð¤·È´¤¡¢ÊõÀÐ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎä¹ó¤ÇàÄàÑ¤Ê°½÷¤Ö¤ê¤¬¸«¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¶½ã¤Ê´é¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°°Õ¡¢ÍßË¾¤Î¤¿¤á¤ËÃË¤¿¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ëÍÅ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Îä¹ó¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø°½÷II¡¡¥µ¥ó¥Æ¥ß¥ê¥ª¥ó»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢31Æü¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö°½÷¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦Áþ¤È±¢ËÅ¤¬¸òºø¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥µ¥ó¥Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÍí¤ß¹ç¤¦»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¿¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¿·¤¿¤Ê°½÷¡¦Îâ»Ò¡£Éã¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿Ì¼¤¬°¦¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¡¢¼¡¡¹¤È·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤»Ï¤á¤ë¡£Îâ»Ò¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
