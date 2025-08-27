8月25日、女優の吉岡里帆がバラエティ番組『世界まる見え!テレビ特捜部』（日本テレビ系）にゲスト出演。成田空港内での手荷物をめぐるできごとについて語ったのだが、賛否を呼んでいる模様だ。

「この日、番組では『境目SP』と題し、空港の税関検査を扱うVTRを放送しました。番組MCを務める岩田絵里奈アナから『吉岡さんは空港で職員にとめられたことがあるんですか?』と聞かれると、吉岡さんは自らの経験を語り始めました。

メキシコに旅行した際、成田空港の免税店で吉岡さんは『けっこういい美顔器』を買ったそうです。開封せず、そのまま旅先に持って行って帰国し、その足で今度は台湾に向かいました。しかし、成田空港でその美顔器を機内に持ち込もうと思ったところ、とめられてしまったのです。吉岡さんは『未開封だし、いい美顔器なので、絶対に捨てたくなくて……』と当時の心情を語っていました。

吉岡さんが『どうしてもこれ、持ち込めないですか?』と尋ねると、空港の担当者に『バッテリーを取ることができたら持ち込める』とのこと。この状況に、客室乗務員が協力して、バッテリーを取り外せたようです。周囲の協力を得ながら、なんとか持ち込みが可能になったと明かしていました」（芸能記者）

吉岡の、美へのこだわりも感じられたこのエピソード。しかしXでは

《芸能人だから特別扱いってのもなんだかね。》

《こういう事を公言すると航空会社に有名人を特別扱いするな、と苦情が行く。結果的に恩を仇で返してしまう》

と、「芸能人だから特別扱いだったのでは?」という、あらぬ疑いをかけられてしまった。一方で《海外出張に行く時、航空会社によって対応が違っていて悩む》などと、吉岡の“失敗”に共感する声も出ている。

「吉岡さんは、炭酸ミストが好きと語るなど、自らの美容への思いをかねてから明かしてきました。だからこそ、免税店で買った美顔器にも、こだわりを見せたのでしょう。番組で吉岡さんは『何よりCAさんが、その美顔器の価値をわかってくださって。“こんないい美顔器、絶対（廃棄したら）ダメです”みたいに』とも語っていました。芸能人だから特別扱いされたというよりも、“美”に共感したからこその対応だったのでは」（前出・芸能記者）

その肌のみずみずしさは、持ち込んだ美顔器のおかげかもしれない。