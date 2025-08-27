板野友美、大島＆宮澤＆秋元ら「チームK」が再会 “エモすぎる”写真に反響「懐メン過ぎるな！」「みんな最高！」
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。元AKB48の宮澤佐江（35）のファーストライブへ行ったことを報告し、「チームK」の集合写真を公開した。
【写真】“エモすぎる”板野＆大島＆宮澤＆秋元ら「チームK」再集結ショット
板野は「ソロライブ初!!!なんだってびっくりするくらい佐江らしい素敵なライブで、終始感動でした」とつづり、宮澤のライブを楽しんだことを明かした。
続けて「優子と才加にも会えて、佐江の楽屋で4人で話してる時懐かしくてエモくて 秋元teamKの日々を思い出しました 私をteamKに快く受け入れてくれた大好きなメンバー（才加と優子とママトークできたのも不思議な感じ）」と、宮澤、大島優子（36）、秋元才加（37）ら“懐かしのメンバー”が顔を寄せてほほ笑む集合写真を披露している。
チームK集合写真にファンからは「懐メン過ぎるな！」「チームKが最強だった時のメンバーですね」「みんな最高！」などと歓喜のコメントが集まっていた。
