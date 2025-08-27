【4万いいね】オイルまみれのバイク店員、店前を歩く保育園児に向けて“笑顔の理由”に4万いいね「平和」【ママリ】

保育園児の発言に、オイルまみれのバイク店員が…4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはさぐっちゃん(@alexxskywalker)さんが見かけた美しい光景についての投稿です。SNSは悩みや愚痴を書きこめる場でもありますが、時には心が温かくなるような投稿が見たくなりますよね。さぐっちゃんさんが見かけたのは、ありふれた日常だけど心にグッとくるようなそんな光景でした。

ヴィンテージバイク屋の前で、散歩中の近所の保育園児たちがバイクを見てかっこいいとかかわいいと言っている姿を、オイルまみれのツナギを着た店員のお兄さんがニコニコしながら見守っていて美しい光景だった

バイク屋さんの前で「かっこいい」「かわいい」と発言する保育園児たちと、その姿を見守る店員のお兄さん。オイルまみれのつなぎ姿も、きっと保育園児たちにはかっこよく見えたはず。日常のワンシーンですが、かわいい園児とお兄さんの笑顔が想像できる、素敵なエピソードですよね。



この投稿には「こういうニュースが見たい」や「平和な日常の共有をありがとう」といったコメントがついていました。SNSにふとこんな投稿が出てくると、何気ない日常の中にある幸せを再認識できますよね。自分の周囲を見渡して、小さな幸せや美しい光景を探したくなる、ほっこりエピソードでした。

松葉杖の小学生に席を譲ったら、素直な反応に13万いいね

ご紹介するのは北国しむは🎨クリエーター系Vtuber＠依頼OK!(@simuha468)さんの小学生とのほっこりエピソードです。電車やバスで困っている人や立っているのがつらそうな人を見かけても、勇気を出せずに声をかけられなかった経験はありませんか？そんな気持ちを抱く方の背中を押してくれるようなエピソードを、北国さんが投稿していました。

松葉杖ついてる小学生キッズいたから席を譲ってあげただけで英雄扱いされるの楽しすぎワロタ



「（席に座れて）ずりぃ！」

「お前感謝しろよ！」

「お姉さん優しすぎる」

「まじ神じゃん」



私「次、席が必要な人を見たら今度は君たちが席を譲ってあげるんだよ」

キッズ「おおぉおーーー！」



かわいい

松葉杖をついている小学生に席を譲ってあげたという北国さん。公共交通機関で松葉杖をついて移動をするというのは大変なことですよね。口々に感謝の言葉を言う子どもたちもかわいいですし、今後は自分たちが困っている人を助けたいという思いにつながったとしたら素晴らしいことです。



この投稿に「これは生きた教育」「まず大人がかっこいいお手本にならなきゃ」というなどのリプライがついていました。自分がされてうれしかったことはずっと覚えているものですし、いつか自分もと思うもの。北国さんの優しさは子どもたちの心に残り、良心につながるのではないでしょうか。偶然の出会いではありますが、北国さんと子どもたち双方にとって、この場での交流がかけがえのないものになったように感じられるエピソード投稿でした。

見知らぬ90歳の訪問、用件に思わずほっこり5.2万いいね！

ご紹介するのはののじ☺︎(@yokoyoko_454545)さんのほっこりするエピソードです。最近は宅配便でも玄関先や宅配BOXに置いておいてもらうという選択肢ができ、インターホンを鳴らされるという機会が減ったと感じている方はいませんか。そのため、来客があるとわかっていれば心の準備ができるものの、突然インターホンが鳴ると思わず「誰？何か届く予定あったっけ？」と身構えてしまう場合も。特に小さな子どもがいると、お昼寝中だったり、手が離せないタイミングだったりという時もあります。



ののじ☺︎さんも突然の来訪者に思わずドキッとしたそうなのですが、訪ねてきた理由を聞いてさらに驚くことに。夏にぴったりなヒヤッとする話かと思いきや、予想外のほほ笑ましい結末に思わずほっこりしてしまうはず。

家のチャイムが鳴り、見覚えのない高齢女性が「近くに住んでいる者なんですがちょっと伺いたいことがあって…すみませんが玄関先まで出てきていただけませんか？」と言うので、宗教の勧誘か？と訝しみつつ「…ご用件は…？」と聞いたらスマホのキーボードがQWERT配列に変わってしまって日本語入力に戻せないという話だったので戻してあげた😂めちゃくちゃ感謝されてお帰りになった。



「私90歳になりますとこういうの分からなくて本当に助かりました～」と言っていたけどうちの母よりよほどLINEを使いこなしておいででした。お昼寝中で普段は起こしても起きない夫も、インターホンからのお婆ちゃまの返答を聴いてて「そんな訪問者ある？」ってなったらしく笑って起きてきた。



たくさんいいねありがとうございます！

細かいことは書けませんが、お婆ちゃまはスマホの使い方を聞ける相手はいらっしゃるそうです。が、その方も今回の操作は分からなかったらしく困ってご近所に聞いてみようと思ったそうです😊キーボードがこうなってしまった時の戻し方もついでに教えました！

高齢女性が突然家を訪ねてくるというシチュエーションにまず怪しさを感じてしまいますよね。しかも、用件も言わずに玄関まで出てきてほしいと言われると嫌な予感しかしないものだと思います。



しかし、よく話を聞くとスマホのキーボードが戻せなくなって困っているというオチ。90歳でスマホを使いこなしているというのにも驚きですし、どうにもならないから近所の人に聞いてみようと行動しちゃうところもすごいですよね。若い人にはなかなかできない決断力と行動力ではないかなと思います。



この投稿に「不穏なモノを感じましたが微笑ましくて良かった」というコメントがついていました。怖い話かと思いきや、予想外の結末でホッとしましたよね。困った時は助けてほしいと声を上げていいとわかっていながらも、なかなかできないという方もいるものです。



しかし少しだけ勇気を出して行動すれば、あっという間に問題は解決してしまうものなのかもしれませんね。ほっこりと優しい気持ちにさせてくれるエピソードでした。

