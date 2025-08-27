マウスコンピューターがECサイトで半期決算セール

マウスコンピューターは、同社オンライン直販サイトにて本日8月27日より、パソコンを特価販売する半期決算セールを開始した。9月17日10時59分までの期間限定で実施する。最大値引き80,000円をうたっており、ゲーミングPCのG TUNEやクリエイター向けPCのDAIVなどもラインナップしている。

以下、セール品の一例を紹介しておく。

mouse ノートPC

mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）

価格：179,500円 → 169,500円（税込）

mouse デスクトップPC

mouse SH-A3A01

価格：79,800円 → 76,800円（税込）

G TUNE ノートPC

G TUNE H6-A9G60BK-C

価格：239,800円 → 229,700円（税込）

G TUNE デスクトップPC

G TUNE FG-A7G7T

価格：469,800円 → 389,800円（最大値引き80,000円OFF）（税込）

DAIV ノートPC

DAIV R6-I7G50SR-A

価格：219,800円 → 199,800円（税込）

DAIV デスクトップPC

DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）

価格：349,800円 → 329,800円（税込）

セールのラインナップ詳細や最新情報は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。