マウスコンピューター、直販サイトでパソコン半期決算セール開始 - 最大8万円OFF
マウスコンピューターがECサイトで半期決算セール
マウスコンピューターは、同社オンライン直販サイトにて本日8月27日より、パソコンを特価販売する半期決算セールを開始した。9月17日10時59分までの期間限定で実施する。最大値引き80,000円をうたっており、ゲーミングPCのG TUNEやクリエイター向けPCのDAIVなどもラインナップしている。
以下、セール品の一例を紹介しておく。
mouse ノートPC
mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）
価格：179,500円 → 169,500円（税込）
mouse デスクトップPC
mouse SH-A3A01
価格：79,800円 → 76,800円（税込）
G TUNE ノートPC
G TUNE H6-A9G60BK-C
価格：239,800円 → 229,700円（税込）
G TUNE デスクトップPC
G TUNE FG-A7G7T
価格：469,800円 → 389,800円（最大値引き80,000円OFF）（税込）
DAIV ノートPC
DAIV R6-I7G50SR-A
価格：219,800円 → 199,800円（税込）
DAIV デスクトップPC
DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）
価格：349,800円 → 329,800円（税込）
セールのラインナップ詳細や最新情報は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。
マウスコンピューターは、同社オンライン直販サイトにて本日8月27日より、パソコンを特価販売する半期決算セールを開始した。9月17日10時59分までの期間限定で実施する。最大値引き80,000円をうたっており、ゲーミングPCのG TUNEやクリエイター向けPCのDAIVなどもラインナップしている。
以下、セール品の一例を紹介しておく。
mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）
価格：179,500円 → 169,500円（税込）
mouse デスクトップPC
mouse SH-A3A01
価格：79,800円 → 76,800円（税込）
G TUNE ノートPC
G TUNE H6-A9G60BK-C
価格：239,800円 → 229,700円（税込）
G TUNE デスクトップPC
G TUNE FG-A7G7T
価格：469,800円 → 389,800円（最大値引き80,000円OFF）（税込）
DAIV ノートPC
DAIV R6-I7G50SR-A
価格：219,800円 → 199,800円（税込）
DAIV デスクトップPC
DAIV KM-I7G70（NVIDIA Studio 認定PC）
価格：349,800円 → 329,800円（税込）
セールのラインナップ詳細や最新情報は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。