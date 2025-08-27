「#家族でご飯」原日出子、手作り“家飲みごはん”を披露「うぉ〜！美味そう〜！」「ワインがすすみそうですね」
俳優の原日出子（65）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#家族でご飯 #かあちゃんの味」のハッシュタグを添え、手作り“お家ごはん”を披露した。
【写真】「うぉ〜！美味そう〜！」「ワインがすすみそうですね」“家飲みごはん”披露の原日出子
原は「今日も暑かった〜」と書き始め、「地元のお祭りだけど 日が暮れても暑いから今日は家呑み」と報告し、5枚の写真をアップ。
この日のメニューは「鶏胸肉と茄子とパプリカのトマトクリームグラタン」「昆布じめ鯛のカルパッチョ」「桃といちじく」の3品。お酒はワインをチョイスし「ナチュールの白です」と、ボトルの写真を添え飲んだワインも紹介した。
コメント欄には「うぉ〜！美味そう〜！」「ワインがすすみそうですね」「お洒落ですね」「いつも美味しそう」「料亭ひでこは、いつオープンされますか？」などの声が寄せられている。
