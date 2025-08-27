山下美月、芳村宗治郎とキス寸前「セフレと恋人の境界線」“曖昧な関係”映した予告・ポスター・場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/08/27】Amazon MGMスタジオ製作の新番組『セフレと恋人の境界線』が、9月3日よりPrime Videoで独占配信。この度、短編映画の登場人物たちの“曖昧な関係”を映し出す【映画版予告】と、映画内の象徴的なシーンを切り取った【映画ポスターと場面写真】、映画を手掛けた今泉力哉監督と山中瑶子監督のコメントが解禁された。
【写真】山下美月、キャミ姿で恋人役と接近
本作は、現代の多様な恋愛関係に切り込む恋愛考察バラエティ。【曖昧な恋愛関係に悩む人たちの実話を基にした短編映画3本】を観ながら、オープンには語りづらい“恋人関係とセフレ関係の曖昧な境界線”についてスタジオMCの4人が忖度ナシの赤裸々本音トークを展開する。
解禁された映画版予告では山下美月、中村ゆりら今話題の実力派俳優陣が演じる“曖昧な関係”に悩む登場人物たちが映し出される。中田青渚主演の「恋人になれたら」では曖昧な関係を脱して恋人になりたいと思う気持ち、中村主演の「結婚学入門」ではセフレとまじめな彼氏との間で揺れ動く心情、山下主演の「特別な人」では“セックスもする友達”のような曖昧な関係が描かれ、物語のストーリーと見どころが明らかになる。
併せて解禁された映画ポスターと場面写真では、「恋人になれたら」の中田演じる徒子と金子大地演じる松山の“バックハグ”、「特別な人」の山下演じる川端と芳村宗治郎演じる藤原の“キス寸前の瞬間”など、ドキドキするような姿が映し出される。
監督と脚本を務めた今泉監督は、「恋愛のめんどくささ、苦しさ、愛おしさについて、なにか感じてもらえたら嬉しいです」と、リアリティあふれる作品に込めた想いを明かした。（modelpress編集部）
◆新番組「セフレと恋人の境界線」場面写真＆予告・ポスター解禁
◆山下美月、芳村宗治郎とキス寸前
