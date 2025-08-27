ABEMA『今日好き』×『ボイプラ2』特番放送中止「企画内容を見直します」 今日好きメンバーが『BOYS II PLANET』を語る予定だった
「ABEMA」が、きょう27日午後6時から放送予定だった特別番組『今日好きメンバーと「ボーイズ2プラネット」をウォッチパーティーしてみた』の放送を中止することを発表した。
【写真】ハイレベルな戦いが行われている『BOYS II PLANET』
「ABEMA_K-POP・韓国ドラマ」公式アカウントでは「8月27日（水）18時より配信を予定しておりました『今日好きメンバーと「ボーイズ2プラネット」をウォッチパーティーしてみた』は諸般の事情により、企画内容を見直します」と報告。「それに伴い、本日は番組配信を行わないことを決定いたしました。 今後もより多くの方に楽しんでいただけるコンテンツをお届けできるよう、努めてまいります」と伝えた。
今回放送予定だった特別番組は『今日、好きになりました。』参加メンバー5人が、『BOYS II PLANET』を視聴し、番組の魅力を語るというもの。ひなの（瀬川陽菜乃／プサン編、ホアヒン編、卒業編2025 in ソウル、夏休み編2025）、のあ（田仲埜愛／チュンムン編、夏休み編2023、卒業編2024 in セブ島）、メガン（夏川メガン／チュンムン編、卒業編2025 in シンガポール）、さわ（紗和／ニュージーランド編）、ひなた（田中陽菜／卒業編2025 in ソウル、ニュージーランド編）の5人が出演する予定だった。
人気振付師でダンサーのユメキ、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aのメンバーとして注目を集めていたもののデビュー白紙を経験したイ・サンウォンとイ・リオ、Cチームのシグナルソングパフォーマンスでセンターを務めたジョウアンシン、Kチームのシグナルソングパフォーマンスでセンターを務めたキム・ゴンウなど、実力ある練習生がチームを組んで披露し話題を集めたaespa「Whiplash」のステージや、20歳のホー・シンロンと15歳のナ・ユンソの年の差コンビで友情を育むシーンなど、話題を集めたシーンをぎゅっとまとめたダイジェスト映像でウォッチパーティーを予定していた。
なお、同番組はその放送内容について、視聴者からさまざまな意見が寄せられていた。
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。日本では、ABEMAにて毎週木曜日の午後9時20分より、日韓同時・国内独占無料放送されている。
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
現在放送中の最新シーズン『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを舞台に、12人の参加メンバーが“3泊4日”の恋の修学旅行へ。ひと夏の恋物語を繰り広げている高校生たちには、大きな反響が集まっている。
