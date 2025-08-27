レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈「我が家のジャングル化計画」観葉植物ズラリの自宅公開「この子達の力を借りて運気爆アゲを信じてる」
【モデルプレス＝2025/08/27】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が8月27日、自身のInstagramを更新。自宅に多数の観葉植物を配置した様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】レイザーラモンHGの妻「ジャングル化」した自宅公開
住谷は「我が家のジャングル化計画 ご協力いただいたお花屋さんありがとうございました」と自宅に多数の観葉植物を配置したことを報告。写真では、リビングルームに大小さまざまな観葉植物がずらりと並べられ、まさにジャングルのような緑豊かな空間が作り出されている様子が収められている。
投稿では「我が家の植物が枯れやすくて…腐る事はあまりないと言われて購入したサボテンは1ヶ月以内に腐り、それが4回続きました」と過去の植物栽培の失敗談を明かし、「空気の循環と、風通しと、日光の当て方、水のやり方の頻度がそもそも間違っていたみたい」と原因を分析。「これからはしっかりと責任を持ってこの子達を育てていきたい」と決意を述べ、「この子達の力を借りて運気爆アゲを信じてるのだ」と植物への期待も寄せている。
この投稿に、ファンからは「ジャングルみたいで素敵」「植物に囲まれて癒されそう」「運気上がりそう」「グリーンがいっぱい」「お部屋の雰囲気が素敵」「植物愛が伝わる」といった声が上がっているほか、タレントのほしのあきからは「森林浴しにいくね」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に第1子が、2011年5月には第2子が誕生している。（modelpress編集部）
