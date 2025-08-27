レペットから秋冬コレクション第4弾♡上品ツイードで彩る最新作

フランス発の人気ブランド「Repetto（レペット）」が、2025年秋冬コレクション第4弾を発表しました。ツイード素材を纏った新作「Cendrillon Haute」や「Camille」、そしてポインテッドトゥを採用した「Cendrillon Pointed Toe」など、シグネチャーモデルを再解釈した特別なラインが登場。価格は63,800円～97,900円で、オシャレな最新アイテムが揃います。

上品なツイードで魅せる新作ライン



Cendrillon Haute Ballerinas - Rubber sole（Noir）

Cendrillon Haute Ballerinas - Rubber sole（Icone）

Camille - Rubber Sole（Noir）

今回の注目は、ラメやスパンコールをあしらったツイード素材の「Cendrillon Haute（63,800円）」や「Camille（72,600円）」。

上品なノワールと、ブランドを象徴するイコンヌカラーの2色展開で、足元から季節感を引き立てます。華やかさを持ちながらも普段のコーディネートに取り入れやすいのが魅力です。

ポインテッドトゥで叶える大人の足元



Georgiana Mary Jane（Deep wine red）

「Georgiana Mary Jane Deep wine red（78,100円）」はシックなワインレッドで大人の女性にピッタリ。

Cendrillon Ballerinas Pointed Toe（Swan）

Cendrillon Ballerinas Pointed Toe（Noir）

ブランドを代表する「Cendrillon」を再解釈した「Cendrillon Pointed Toe（70,400円～97,900円）」は、フラットと4.5cmヒールの2タイプ。

すっきりとしたシルエットで、さりげなく女性らしい足元を演出してくれます。特に深みのあるワインレッドは、秋冬の装いにぴったりのカラーです。

Cendrillon Pumps（Deep wine red）

Cendrillon Pumps（Noir）

「Cendrillon Pumps（97,900円）」はヒール高:4.5cmでスタイルアップを叶えてくれます。

特別なスワロフスキーフェアも開催



全国のレペットショップと公式オンラインストアでは、税込5万円以上の購入で「スワロフスキー®・クリスタル」をあしらったチャームセットをプレゼント。

ロゴチャームと星またはハートのモチーフが付いた限定アクセサリーは、シューズやバッグに添えて楽しめます。数に限りがあるので、早めのチェックがおすすめです。

秋冬の足元を彩る特別な一足を



レペットの2025年秋冬コレクション第4弾は、ツイードの質感やポインテッドトゥの洗練されたシルエットが、季節の装いを優雅に仕上げてくれるラインナップ。

価格は63,800円～97,900円と幅広く、スタイルや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

特別なフェアも同時開催中なので、この機会にぜひお気に入りの一足を見つけて、秋冬のおしゃれをもっと楽しんでみてください♪