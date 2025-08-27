レペットから秋冬コレクション第4弾♡上品ツイードで彩る最新作
フランス発の人気ブランド「Repetto（レペット）」が、2025年秋冬コレクション第4弾を発表しました。ツイード素材を纏った新作「Cendrillon Haute」や「Camille」、そしてポインテッドトゥを採用した「Cendrillon Pointed Toe」など、シグネチャーモデルを再解釈した特別なラインが登場。価格は63,800円～97,900円で、オシャレな最新アイテムが揃います。
上品なツイードで魅せる新作ライン
Cendrillon Haute Ballerinas - Rubber sole（Noir）
Cendrillon Haute Ballerinas - Rubber sole（Icone）
Camille - Rubber Sole（Noir）
今回の注目は、ラメやスパンコールをあしらったツイード素材の「Cendrillon Haute（63,800円）」や「Camille（72,600円）」。
上品なノワールと、ブランドを象徴するイコンヌカラーの2色展開で、足元から季節感を引き立てます。華やかさを持ちながらも普段のコーディネートに取り入れやすいのが魅力です。
ポインテッドトゥで叶える大人の足元
Georgiana Mary Jane（Deep wine red）
「Georgiana Mary Jane Deep wine red（78,100円）」はシックなワインレッドで大人の女性にピッタリ。
Cendrillon Ballerinas Pointed Toe（Swan）
Cendrillon Ballerinas Pointed Toe（Noir）
ブランドを代表する「Cendrillon」を再解釈した「Cendrillon Pointed Toe（70,400円～97,900円）」は、フラットと4.5cmヒールの2タイプ。
すっきりとしたシルエットで、さりげなく女性らしい足元を演出してくれます。特に深みのあるワインレッドは、秋冬の装いにぴったりのカラーです。
Cendrillon Pumps（Deep wine red）
Cendrillon Pumps（Noir）
「Cendrillon Pumps（97,900円）」はヒール高:4.5cmでスタイルアップを叶えてくれます。
特別なスワロフスキーフェアも開催
全国のレペットショップと公式オンラインストアでは、税込5万円以上の購入で「スワロフスキー®・クリスタル」をあしらったチャームセットをプレゼント。
ロゴチャームと星またはハートのモチーフが付いた限定アクセサリーは、シューズやバッグに添えて楽しめます。数に限りがあるので、早めのチェックがおすすめです。
秋冬の足元を彩る特別な一足を
レペットの2025年秋冬コレクション第4弾は、ツイードの質感やポインテッドトゥの洗練されたシルエットが、季節の装いを優雅に仕上げてくれるラインナップ。
価格は63,800円～97,900円と幅広く、スタイルや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
特別なフェアも同時開催中なので、この機会にぜひお気に入りの一足を見つけて、秋冬のおしゃれをもっと楽しんでみてください♪