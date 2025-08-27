こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、sirocaの全自動コーヒーメーカーや空調リュックなど、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

自分好みの一杯を楽しめる、sirocaの「コーン式全自動コーヒーメーカー SC-C125」が50％ポイント還元！

挽く・蒸らす・淹れる”が全自動で、手軽に本格的なコーヒーが楽しめる、siroca（シロカ）の「コーン式全自動コーヒーメーカー SC-C125」が、50％ポイント還元とお得に購入できるチャンスです。

刃の角度や間隔、形状を見直し改良を重ねたコーン式ミルで、浅煎りの豆から深煎りの豆まで、コーヒー豆をより均一に挽くことが可能。挽きムラを抑えることで、雑味が少なく安定したおいしさのコーヒーを抽出できます。

挽き目を細挽きから粗挽きまで無段階で調節できるのに加え、挽き量の調節も可能に。コーヒー豆の種類や味の好みに合わせて挽き目や挽き量を選ぶことで、自分好みの一杯を楽しめますよ。

熱や湿気を放出し、快適にリュックを背負える「空調リュック® COOL PACKKRKS02」が20％ポイントバック中！

株式会社空調服の「空調リュック® COOL PACKKRKS02」は、愛用のリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより放出し、快適にリュックを背負う事ができるアイテム。現在20％ポイントバック中とお買い得です。

リュックに巻きつけるように装着することより、側面のファンが取り込んだ風が、風路となる内部素材の独自開発スーパースペーサーを通り抜け、背中部分にあたるメッシュ状の送風面から涼しい風を送り出します。

かいた汗は即時蒸発し、リュックとの摩擦熱も低減。いつもまでも涼しくサラサラな背中状態をキープしてくれる優れモノです。

本格的な焼き肉やたこ焼きが楽しめ、鍋の保温も可能。イワタニのマルチスモークレスグリルが20％ポイント還元！

本格的な焼き肉やたこ焼きが楽しめる、Iwatani（イワタニ）の「カセットフー マルチスモークレスグリル CB-MSG-1 」が20％ポイント還元中です。

バーナーと焼き面に適度に熱がこもる構造にして、焼き面を約210〜250℃にコントロール。プレートの温度を高温化させないことで脂の煙化を防ぎ、直火なので焼き面温度の立ち上がりが早く、お肉がおいしく焼けます。

付属のたこ焼プレートでたこ焼きも楽しめ、プレートを外せば鍋の保温も可能。ちょっとした温めや調理後の保温などにも使えて便利です。

旅行やお出かけにもちょうどいいサイズ感。mozの「かぶせミニショルダーバッグ ZZEI-24」がお買い得！

moz（モズ）の「かぶせミニショルダーバッグ ZZEI-24」はA5サイズ対応で、500mlペットボトルは横にした状態ですっぽり入る、旅行やお出かけにもちょうどいいサイズ感のフラップ型のミニショルダーバッグです。

内部には伸縮素材のホルダーポケット、moz pocket(モズポケット)を完備。ファスナーポケット、オープンポケットも備え、小物の収納がラクラクできるのも嬉しいポイントです。

内側の生地はブルーのストライプ柄で、かわいさだけでなく中が明るく見やすくなっているのも◎なアイテムが20％ポイント還元とお買い得です。

風呂場でも使え、剃る、整えるもおまかせ。パナソニックの｢ボディトリマー ER-GK83-S｣が10％ポイント還元中

除毛から長さ調整まで1台で全身を整えられる、Panasonic（パナソニック）の｢ボディトリマー ER-GK83-S｣が10％ポイント還元中です。

腕、脚、ワキ、胸はもちろん​デリケートなVIOゾーンにも使うことができる本商品は、トルク約1.4倍のパワフルモーターを搭載。35mmのワイドなカット部で、一度に多くの毛をとらえて剃ることができます。また、刃の先端が尖っていないガード刃を採用。丸い刃先で肌にやさしく剃れるのも◎です。

IPX7基準の防水設計でお風呂場でも使用でき、本体は丸ごと水洗いができるので、毛クズ処理も簡単にできるのも嬉しいポイントです。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

グルメ

