一般社団法人日本能率協会は、小会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、今後のキャリア形成のあり方を探ることを目的に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているか調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 【キャリア観】「一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」意向が高まる 【キャリアイメージ】自分のキャリアを描いているのは5割。昨年より大幅に減少 【働く目的】キャリアイメージの有無で大きな差 【強化したい能力】「学習能力」や「実行力」が高い傾向 【先輩上司の理想像】「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」が67.6%と最多 【上司や人事に求めること】「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が64.4%と最多 仕事で失敗したくない意向が強く、人間関係が悪い職場は避けられる傾向 【海外志向】海外転勤を受け入れない意向は6割。3割は「ずっと日本人だけと仕事をしたい」 【AIの影響】AIによって9割弱が仕事の仕方が変わると認識

【キャリア観】「一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」意向が高まる

『一つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい』については、「近い」と回答する割合が年々増加し、本年度調査では35.0％で「どちらかというと近い」の32.9％をあわせると7割弱となった。『定年まで一つの会社に勤めたい』は、2020年以降で「近い」と回答する割合が年々増加しており、本年度調査では34.2％で「どちらかというと近い」の34.4％をあわせると、こちらも7割弱であった。

『副業・兼業をやってみたい』は、「近い」について2022年以降は約2割とそれほど変わっていないが、「どちらかというと近い」が増加傾向にあり、本年度調査ではあわせると5割超となった。

『プライベートを優先したい』は、2020年以降で「近い」と回答する割合が年々増加しており、本年度調査では35.8％で「どちらかというと近い」の47.6％をあわせると8割超であった。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【キャリアイメージ】自分のキャリアを描いているのは5割。昨年より大幅に減少

コロナ禍の2022年から2024年にかけてはキャリアイメージを「描いている（計）※」は増加傾向にあったが、2024年の61.1％から10ポイント減少し、51.7％であった。

学歴別でみると、『高校卒』ではキャリアイメージを「描いている（計）」がやや低い傾向にある。

一方『高専・専門・短大卒』では「描いている（計）」は『大学卒』『大学院卒』と同程度であるが、「描いている」が20.7%とやや高くなっている。

キャリアイメージを「描いている」「どちらかと言えば、描いている」と回答した方に、何年先までのキャリアイメージを描いているか尋ねたところ、「3年」が19.7％、「5年」が35.6％、「10年」が33.8％となっており、10年までで全体の9割を占めた。

(※)「描いている」「どちらかと言えば、描いている」の合計）

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【働く目的】キャリアイメージの有無で大きな差

「あなた自身の働く目的」を聞いた本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでもらったところ、全体では、「収入を得ること」が86.8%で最多、「仕事を通じてやりがいや充実感を得ること」が51.9%、「自分の能力を高めること」が38.4%、「社会の役に立つこと」が33.2%となった。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「自分の能力を高めること」が50.0％、「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」が34.0％と他に比べて高くなっている。

「収入を得ること」は77.7％と最も高いが、「1位」に選んでいる割合は38.3％と他に比べて低くなっている。また「親を安心させるため」「いろいろな人に出会うこと」も他に比べて低かった。

『描いていない』では「親を安心させるため」が40.0％、「いろいろな人に出会うこと」が28.6％と他に比べて高く、一方「自分の能力を高めること」「仕事を通じて新しいことにチャレンジすること」が他に比べて低くなっている。

『どちらかと言えば描いている』『どちらかと言えば描いていない』では「社会の役に立つこと」が35％程度と他に比べて高かった。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【強化したい能力】「学習能力」や「実行力」が高い傾向

「これから仕事をしていく上で、強化したいと思う点（能力・スキル・資質）」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでもらったところ、全体では、「学習能力（他者や経験から学ぶ力）」が43.2%と最多、「目的を設定し確実に行動する力」が37.4%、「物事に進んで取り組む力」が35.3%、「自分の意見をわかりやすく伝える力」が33.6%となった。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「学習能力（他者や経験から学ぶ力）」が55.3％、「新しい価値を生み出す力」が25.5％と他に比べて高くなっている。

『描いていない』では「自分の意見をわかりやすく伝える力」と「現状を分析し目的や課題を明らかにする力」が40.0%、「社会のルールや人との約束を守る力」が25.7％と他に比べて高くなっていた。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【先輩上司の理想像】「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」が67.6%と最多

「あなたが理想とする上司や先輩」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでもらったところ、全体では、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」が67.6%と最多、続いて「言動が一致している上司・先輩」が37.3%、「仕事の結果に対するねぎらい・褒め言葉を忘れない上司・先輩」が31.2%となった。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「部下の意見・要望を傾聴する上司・先輩」が35.1％、「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」が20.2％、「リスクを恐れずチャレンジする上司・先輩」と「仕事を任せて見守る上司・先輩」が16.0％と他に比べて高くなっている。一方「言動が一致している上司・先輩」は24.5％と低かった。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【上司や人事に求めること】「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が64.4%と最多

「意欲や能力を高めるために、上司や人事に求めること」を聞いた。本設問では、各選択肢について1位から3位まで順位付けし、3つ以内で選んでもらったところ、全体では「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が64.4%と最多、「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が58.9%、「キャリアや価値観・強み/弱みについての定期的な話し合い」が49.9%、「20代が安心して働ける、見通しのよい制度・職場づくり」が46.7%となった。

キャリアイメージの有無別でみると、『描いている』では「キャリアについての定期的なフォロー」が40.4％、「能力開発の意欲に応じて研修受講が可能な環境づくり」が28.7％と他に比べて高く、一方「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が41.5％と他に比べて低くなっている。

『描いていない』『どちらかと言えば描いていない』では「ワークライフバランスをとれる柔軟な働き方ができる環境づくり」が約65％と高かった。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

仕事で失敗したくない意向が強く、人間関係が悪い職場は避けられる傾向

仕事に対する抵抗度では、『上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問をしないで、とりあえず作業を進める』は8割が「抵抗がある」と回答。

一方、『困ったときに周囲に相談・連絡する』『上手くいかなかったことを、すぐに報告する』『周囲に協力を依頼する』は7～8割で「抵抗がない」と回答しており、失敗を恐れている傾向がみられる。

シチュエーションごとの転職意向では、『職場の人間関係が悪いとき』『昇給（月給が上がること）が見込めないとき』『社風や企業文化が自分に合わないと感じたとき』『会社の将来性が見込めなくなったとき』で8割程度となった。特に『職場の人間関係が悪いとき』は「そう思う」が50.4％と半数を占めた。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【海外志向】海外転勤を受け入れない意向は6割。3割は「ずっと日本人だけと仕事をしたい」

今後、日本人以外の同僚や取引先と仕事をすることになる可能性があった場合、「海外赴任をして海外で活躍したい」は9.3％であった。「機会があれば海外の方や海外の取引先と仕事をしたい」の57.5％を加えても日本人以外の同僚や取引先との仕事を一緒にすることの意向は7割弱にとどまっている。一方「ずっと日本人だけと仕事をしていたい」は33.2％となった。

転勤の意向では、『海外の転勤は受け入れる』について、「近い」は14.0%で「どちらかというと近い」の26.5％とあわせても4割程度にとどまり、昨年度よりも海外転勤の意向が低くなっていた。

『国内の転勤は受け入れる』について、「近い」は25.6％で「どちらかというと近い」の42.6%とあわせると7割弱で、国内転勤の意向は昨年度と大きな変化はなかった。

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

【AIの影響】AIによって9割弱が仕事の仕方が変わると認識

AIによって仕事の仕方が変わるかについて、「変わると思う」は88.1%で大部分を占め、一方「変わると思わない」は5.6％と少数派であった。

この先、AIを使っての仕事の意向については、「したい」が28.5％、「機会があればしたい」が61.3％で約9割が「したい」と回答した。一方「できればしたくない」は1割であった。

学歴別でみると、『大学卒』『大学院卒』で「したい」が3割超と高いが、『高校卒』では13.0％と低くなっている。

今まで使ったことのあるAIでは、「ChatGPT」が79.8％、「Gemini」が16.4％、「Copilot」が12.3％であった。

学歴別でみると『高校卒』は他に比べてTOP3項目の利用経験が低くなっている。

AIの利用経験が低いことから、AIを使っての仕事の意向が低くなっている。一方『高校卒』以外では約9割が「ChatGPT」を利用しており、AIの利用が浸透していることがうかがえる。

【回答者属性】

画像：一般社団法人日本能率協会 2025年8月25日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査名称：2025年度新入社員意識調査

■調査時期：2025年4月1日～2025年4月11日

■調査対象：ＪＭＡの新入社員向け公開教育セミナー参加者

■調査方法：研修開催時に記入（入力）・回収

■回答数：回答数657名

※集計結果は百分率（単位:％）で表示し、小数点第2位を四捨五入しました。そのため、合計が100％にならないものがあります。

