9月の恋愛運第1位は獅子座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、9月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★9月の星の動き★

秋分を向かえる9月は、天王星と冥王星、海王星が角度を作り続ける１ヵ月。9月8日の魚座満月は皆既月食です。１つのことを終えて次に進んでいく流れに。自分の心に向き合って、何を手放すのか。反対にどんなことを求めているのかを知ることで、進むべき恋の進路が見えてくるでしょう。恋愛模様に変化がなくても、あなたの進化が問われる時期です。

そんな9月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 獅子座……出会いのすべてを未来につなげて

金星が獅子座で輝く9月19日までの期間をどう過ごすかで、これからの恋模様が一気に変わっていくでしょう。外見的にも磨きをかけつつ、出会いの場に出向くことが出来るかどかが重要に。恋の出会いはどこからやってくるかはわかりません。すべての出会いが未来につながるように、楽しい時間の共有を目指しましょう。「またお会いしたいですね」と言わせられるあなたでいることです。

■第2位 射手座……好みや価値観のあう相手探しを

テリトリーを広げた先に出会いが待ち受けるときです。遠くまで足を伸ばしたり、行ったことのないところに出掛けたり、初めてのことに挑戦してみましょう。同じ時間を共有した人や、似た趣味を持つ人とのご縁が恋の出会いの導きになりそうです。好みや価値観のあう相手に注目すると、理想的な出会いに近づけるでしょう。間接的な出会いもあるので、焦らずのんびりいくことがポイントに。

■第3位 牡羊座……心のゆとりのスペースに幸運が舞い込む

公私に渡って充実し、満たされて過ごす１ヶ月。恋人がいようと、募集中であろうと、絶賛片思い中でも、そういう自分の今に納得し、「うん、悪くない」と思えるでしょう。肯定的なものごとの捉え方が、あらゆることにプラスの作用をもたらします。意図するかどうか、欲するかどうかではなく、あなたにとっての喜ばしい展開に向かっていくでしょう。ガツガツしない心のゆとりが鍵に。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 乙女座……笑顔の時間が自分磨きに

9月20日あたりから、恋愛運が一気に開花していくように。魅力がどんどん高まって、男女を問わず、あなたのファンが増えていくでしょう。人気を集めるときは、お誘いや頼まれごとも増えて、賑やかな毎日が続くようになります。チャンスやきっかけを得やすくなり、出会いの場も広がっていくでしょう。笑顔を絶やさずにこやかに過ごせば、恋模様を問わず、嬉しい出来事が増えていくように。

■第5位 水瓶座……知らずとモテて高嶺の花に

会う人、会う人に好印象を残せるときです。あなたは何とも思っていなくても、「いい人だな」「ステキだな」と好意を持たれることがあるでしょう。知らずのうちに、再会の相手に「はじめまして」と言って傷つけてしまうと、せっかくの恋の芽を潰してしまいかねません。関心がなくても、人には丁寧に接し、評判を高めていきましょう。紹介運も吉！ お見合いや大事なご挨拶もオススメです。

■第6位 山羊座……運命を感じるめぐり合わせが

思わぬところでつながりのある人とのご縁で、運命の巡り合わせを感じそう。過去に住んでいた場所が同じだったり、行きつけのお店や最寄り駅が一緒だったのに、1度も偶然に会わずにここまで来ていたのかと驚くことも。すぐそこにあるつながりでも、タイミングのずれで距離が遠ざかったりしていくのがご縁です。たまたまの瞬間が出会いの要になります。過去からつながる旬の今を逃さずに！

■第7位 双子座……潜在的な恋の可能性にキュンキュン

恋多き双子座モードで、ときめきが増えていきそう。何気ない会話や心に残る一言を振り返っては、特別なメッセージが込められているのではないかと思ったり、あのときの態度にも意味があったのかもしれないと、妄想を膨らませるでしょう。SNSのコメントで一喜一憂したりする傾向も。片思い中の人は、気分がジェットコースターのように乱高下することも。いずれにしてもほどほどで！

■第8位 天秤座……良質なご縁を未来につないで

マイペースに動けるときです。周りのことを気にしすぎず、いい感じの距離感で過ごせるでしょう。興味のあることへの流れもスムーズで、願ったり叶ったりの機会もめぐるように。出会う人物の質も高く、あなたがリスペクト出来る人が多いでしょう。尊敬から恋が芽生える可能性もあります。今すぐには実らなくても、未来の恋人となる相手とのご縁が結ばれることも！ 人間関係を大切に。

■第9位 蠍座……出会いというタイミングを見逃さないで

運気は上々ですが、恋愛に対する期待と意欲は下降気味のよう。何か別のことがお目当てになっていて、それに向かってまっしぐらという雰囲気が漂っています。目指すことがあるならそれは素晴らしいことですが、忘れてはいけないのは、出会いのタイミングは待っていてはくれないということ。あなたに好意を持って、お近づきを狙う人物が歩み寄ってきたら、相手をチェックしておいて！

■第10位 魚座……逆戻りする土星で恋の基礎固めを！

去って行った土星が魚座に逆戻りしてはじまる9月。問題が再浮上することもありそうですが、もう1度解決するチャンスが与えられる可能性も！ ヒントは過去の振り返りの中に見つかるでしょう。やり直したい恋があるなら、前向きに検討してみるのもいいかも。元の鞘に収まろうとはせず、お互いの問題点をしっかり受け止めて、新しい関係を築くことがポイントに。恋のスキルも高まります。

■第11位 牡牛座……恋愛よりも楽しい仲間との集い!?

楽しいことに意識が向かい、恋愛は二の次になってしまうのかも。賑やかに盛り上がりながら、人とワイワイ過ごすことに喜びを感じるのでしょう。マンツーマンの恋愛よりも、みんなで一緒にいることで充実するようです。仲間として仲良くなって、そこから未来の恋が育っていくという長期的な恋愛展開ならうまくいくでしょう。アプローチされる可能性もありますが、それはあなた次第です。

■第12位 蟹座……グルメが導く恋のパートナー!?

秋のグルメに心を奪われてしまいうみたい。太りたくないといいながらも、美味しそうなものを制覇することに意欲を燃やすでしょう。『色気より食い気』のままに、グルメフェスや美味しいものを食べる合コンなど、趣向を凝らした出会いの場を実現してみては？ 食べ物の好み、食べる量、食事のマナーなどは、交際に欠かせない重要なテーマです。これが合えば相性の半分はあっているはず。

LUA

