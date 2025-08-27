男子ゴルフのSansan・KBCオーガスタはあす28日、福岡県の芥屋GCで開幕する。

ツアー通算20勝の石川遼（33＝CASIO）はプロアマ戦で最終調整を行った。先週の北海道から酷暑の福岡に移り、「まだ海の風があって、風は涼しいです。本当になんとか耐えています」と笑った。

前週のISPS HANDA夏の決戦トーナメントでは、開幕戦以来の初日首位発進としながら、37位で終えた。「調子自体は悪くなったわけでもないし、初日だけ良かったわけでもなかった。似たようなゴルフの中で、細かいミスみたいなところが出ている」と振り返った。今週に向けては「変えたことはないけど、コースに対して、グリーンやラフ、バンカーも含めて違った芝、違った砂なので、そういう部分を合わせていければ」と見据えた。

マスターズの主催者は26日、2026年大会への出場権が懸かる予選対象大会を発表し、国内メジャーの日本オープン（10月16〜19日、栃木・日光CC）が新たに加わった。優勝者に出場権が与えられることについて「非常にびっくりしましたし、いいニュース。各ツアーのレベルアップや活性化に与える影響はすごく大きい。日本ツアーはこれから先もっと盛り上がると思うので、期待も込めて非常に良いニュースだなと思う」と語った。

16年には初日から首位を守る完全Vで優勝を飾った大会。「いいイメージのあるコースですし、また優勝争いに加われればいいなと思います」。芥屋で今季初優勝を狙う。