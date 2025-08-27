【アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ】 8月28日 配信予定 価格： 837円（PS4） 838円（Switch） 【アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ】 8月28日 配信予定 価格： 1,100円（PS5、Xbox Series X|S）

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス スクランブル・エッグ」および、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用シューティング「アーケードアーカイブス2 スクランブル・エッグ」をそれぞれ8月28日より配信する。価格は837円より。

「スクランブル・エッグ」は、1983年にテクノスジャパンから発売されたアクションゲーム。卵を蹴って割ることで孵化させて、生まれたヒヨコすべて飛ばせることが目標となる。赤ヒヨコとニワトリを味方につけると敵をやっつけてくれるため、大切に扱っていくことが攻略の鍵となる。

「アーケードアーカイブス2」シリーズには、「オリジナルモード」、「ハイスコアモード」、「キャラバンモード」、「タイムアタックモード」が収録されている。セーブスロットを複数実装し、プレイをやり直すことができる巻き戻し機能や、すぐにゲームを始めたい人のためのクイックスタート機能も実装されている。

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。8月28日からは「スクランブル・エッグ特集」が配信される予定となっている。

