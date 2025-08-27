27日、静岡市駿河区の「このはなアリーナ」で、大相撲静岡場所が開催されました。握手会や、ちびっ子相撲など地方巡業ならではの企画も用意され会場には多くの相撲ファンがつめかけました。



27日、静岡市で開催された「大相撲静岡場所・夏巡業」。27日の静岡市は最高気温35℃を超える猛暑日となる暑さでしたが…「このはなアリーナ」には、午前中から続々とやってくる相撲ファンの姿がありました。





（高山 基彦 キャスター）「午前8時45分です。会場には ご覧のように長蛇の列ができています。この時間、既に 暑いので日傘を持ち、タオルで 汗を吹きながら、イベントが始まる瞬間を待っています。そして、この太鼓の音色が、大相撲静岡場所の雰囲気を盛り上げています」訪れたファンのなかには、着物姿で来場した人も。（相撲ファン）「初めて相撲観戦するので。楽しみにしてました」（相撲ファン）「静岡出身の力士も出るっていうことなので、注目して見たい」多くのファンのお目当てはやっぱり県内出身の力士。団扇を持っているこのご家族のお目当ては…。（相撲ファン）Q.誰のファン？「熱海富士」（相撲ファン）「前回、藤枝で写真を撮ってもらったので、ことしも撮れたらいいな」そして――（高山 基彦 キャスター）「こちらに行列ができていて、その先には熱海富士の姿があり ます」開場から間もなくすると始まったのが、力士たちとの握手会。ワクワクしながら駆け寄ってくるファンたちに、丁寧に対応する熱海富士の姿がありました。握手をしたこの子どもは？（握手したファン）「もちもちしてた～」Q.体近くで見てどうだった？「大きかった」また、何度も列に並び直して、握手をおかわりしたというファンも。（握手したファン）Q.何回握手できました？「8回ぐらい」Q.熱海富士の手の感触はどうだった？「ふわふわでした。肉厚感がすごくて、めっちゃふわふわでした。うれしい～。屈託のない笑顔と、優しさがあふれてる。たまらないです。大好きです」会場は満員御礼。約3800人の席が埋まりました。土俵の上で午前中に行われたのは「ぶつかり稽古」。力士たちの迫力ある姿に、多くのファンがカメラを向けていました。そして、巡業ならではのこんな催しも…。その名も「ちびっこ相撲」。（高山 基彦 キャスター）「土俵上では熱海富士が胸をかすちびっこ相撲が行われています。ちびっこがまわしをつかんで、押し出しました。会場に集まった相撲ファンから、あたたかな拍手と、時折、笑い声も聞こえます」小さな体で一生懸命力士にぶつかっていく子どもたち。巡業ならではの催しに、会場は、あたたかい空気に包まれました。また、翠富士の髪結実演が行われると、そのきれいな髪に相撲ファンはくぎ付けに。そして始まったのは、2人の力士が相撲の禁じ手や珍しい決まり手を演じる「初切」。巡業でしか見られないコミカルな掛け合いに、会場は大盛り上がりとなりました。そして、いよいよ午後の取り組みがスタート。力士たちの土俵入りです。力士たちの迫力ある取り組みに目を奪われる中、ひときわ注目を浴びたのが地元力士の取り組み。まずは焼津市出身・翠富士と金峰山との取り組み。自身より体の大きな金峰山を相手に上手出し投げで勝利。そして、続いては熱海富士。王鵬との取り組みです。押し出しで勝利。観客から盛大な拍手が送られました。地元での巡業に県内出身の2人は…。（翠富士）「いろいろ巡業回ってきて、やはり地元の人たちは声援がすごく大きくてうれしい」（熱海富士）「地元に帰ってきて、みなさんがあたたかく迎え入れてくれたことが、すごいうれしい」また、来場所の目標を聞かれると…。（翠富士）「全勝優勝を目指して頑張りたい」（熱海富士）「みなさんが応援してくれる期待にこたえられるように、1番でも多く勝って、みなさんに元気な姿を見せられたらいいなと思う」そして、力士らの取り組みを間近で見たファンたちは。（相撲ファン）「ご当地なので、子ども相撲など見せ場があっておもしろかった。本場所のときはこんなに近くで見られない。間近で見られるの が巡業の醍醐味です」（相撲ファン）「地元の翠富士・熱海富士。楽しませてもらいました。夏休みの最後の思い出になった。最初から最後まで楽しかった」静岡県内での夏巡業は、相撲ファンに素敵な夏の思い出を届けたようです。