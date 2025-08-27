バッテリィズ・エース、2人でM-1出場は「めちゃくちゃあり」 異色の即興ミステリーで組んだ“バディ”

本日8月27日（水）、「幽霊が見える刑事」と「毎回殺される幽霊」がコンビを組む異色の即興ミステリーバラエティ『霊視刑事エースの推理日誌―毎度川北殺人事件―』が、ついに最終話を迎える。

同番組は、“幽霊が見える”という秘密の能力を持つ刑事・エース（バッテリィズ）と、なぜか毎回殺されてしまう被害者・川北（真空ジェシカ）がタッグを組み、難事件に挑む“即興謎解きバディバラエティ”だ。

今回も生前に川北が残した「ダイイングメッセージ」の謎を追って捜査を進めるも、容疑者たちは全員クセ者揃い。そんななか、事件の鍵となる「S」という文字の意味が明らかになっていき…。

そんな最終回の放送を前に、エースに直撃インタビューを敢行。番組の見どころ、収録の感想などを本音で語ってもらった。

◆「僕が止めな収まらへんのかあの人は…」

――“自分にしか「幽霊・川北」が見えないという設定”を知らされたとき、どう思いましたか？

エース：めっちゃワクワクしましたね。楽しそうやなっていうのと、僕がでも全部止めなあかんのかっていう。ガクさんもいいひんし、寺家くんもいないし。

僕が止めな収まらへんのかあの人は…って思ったら、ワクワクもあるけど、ちょっと不安もありましたね。

――川北さんの言動で想定外だったことはありますか？

エース：いや想定内ですよ、逆に言ったら。ずっと想定外のことをしてくる人間やから、想定内って感じです。案の定、やっぱわけわからなかったです、あの人は、ほんまに。

――“川北さんの対応ができるのは自分だけ”という状況は、かなり大変だったと思いますが、川北さんの言動で一番困ったことは何でしたか？

エース：いやもう全部困ってるしな…。ガクさん、思いっきりシバいてたのとかね。あんなん俺やっぱ、ビックリしましたね。心配が勝ちましたから、ほんまに。

――逆に、「川北さん、ここすごかったな」みたいなのありましたか？

エース：やっぱ止まらずボケてたとこ。あの人の真骨頂ですけど、それがやっぱすごかったですね。

◆エース×川北で「M-1」に出るとしたら？

――ちなみに今回、川北さんと刑事もののバディみたいな感じになっていましたけど、“もしM-1グランプリに2人で出る”ってなったら、ありですか？

エース：めちゃくちゃありですね。おもしろい人が横におってくれたら、安心やし楽しいし。だからガクさんは羨ましいけど、ただしんどそうではありますね。たしかに相方ってなったら、めっちゃめんどくさいんやろな。もうええって言ったときも、ボケてくる。

――もしエースさんと川北さんで、M-1に出て漫才するとしたら、どんな感じになるんですかね？

エース：でもまあ、川北さんがいっぱいボケて、僕がツッコむけど、わからんやつはわからんでいるとか。

――見てみたいですね。

エース：まあまあ、たしかに、でもやることは絶対ないでしょうね。

僕、もし相方を選ぶってなったら、もしあの人が余ってても、組まへんかもしれません。1、2回やって、楽しそうくらい。お試しならいいですけど、組んだらまあまあ、大変そうですね。