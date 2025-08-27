鹿児島県の補正予算案が発表され、アメリカの関税措置対策として輸出先の多角化を図る事業者への支援などに52億円あまりが計上されました。

県は27日、総額52億円あまりとなる補正予算案を発表しました。

主なものでは、アメリカの関税措置対策として、

▼加工食品の輸出先の多角化を図るため、商社を介さず、独自に新たな販路開拓や商品開発に取り組む事業者の支援におよそ5000万円。

▼水産物の輸出が滞り、1か月以上、冷凍庫で保管した場合、水産加工業者に対して保管料の2分の1を支援する事業におよそ3500万円など、

5つの事業に1億6000万円が計上されました。

また、新燃岳の火山灰などの土石流災害を防ぐため、霧島市で行なわれている緊急の砂防工事事業におよそ8億1700万円など、8月1日までに発生した災害復旧関連4事業におよそ29億2700万円が盛り込まれています。

なお、今月発生した霧島市や姶良市を中心とした集中豪雨や、台風12号に関連する災害復旧については、当初予算で対応し、必要に応じて補正予算を組むとしています。

補正予算案は、来月5日に開会する定例県議会に提案されます。

