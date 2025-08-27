歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

夏フェス「a-nation 2025」に向けてのリハーサルについて綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「わたしはわたしのステージを全力で最後の瞬間まで引っ張ってゆこう。皆を、他のどこにも無いあの場所へ連れてゆこう。」 ＳＮＳに想い



浜崎あゆみさんは「バンド・コーラスの生セッションにのせて、演者全員が大きなスタジオの鏡の前に出揃った時、泣きそうになった。」と、投稿。



続けて「わたしはわたしのステージを全力で最後の瞬間まで引っ張ってゆこう。」「皆を、他のどこにも無いあの場所へ連れてゆこう。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「いよいよ今週末だねー どんなOP演出なのか今からすごい楽しみぃー 毎回姫の登場が好きすぎる」・「あー、そんな素敵なステージを見て夏を締めくくれるのか♥期待しかないよ」・「もう少しだね みんなで夏の終わりを迎えようずっとついて行くよ 期待してるね！！！！！」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】