¡ÚÊæÀî²Ì²»¡Û¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯·Ï¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤¿¤è¡Á¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤È¹õ¤Î²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯·Ï¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯·Ï¥á¥¤¥¯¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤Ë¹ç¤¦¤ª²½¾Ñ½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
