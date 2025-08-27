ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人 未成年者2人含む男女計7人を救急搬… 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人 未成年者2人含む男女計7人を救急搬送…うち2人が中等症 5人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人 未成年者2人含む男女計7人を救急搬送…うち2人が中等症 5人は軽症(静岡) 2025年8月27日 17時11分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月27日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者3人、未成年者2人を含む男女計7人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、5人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者9人と未成年者2人含む男女計17人を救急搬送…うち1人が重症 5人中等症 11人は軽症（静岡） 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, イベント, 海, 置床工事, グループウェア, 思いやり, 長野, 寺田屋, 仏壇, ネジ