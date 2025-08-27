Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

写真拡大

静岡県内では8月27日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者3人、未成年者2人を含む男女計7人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、5人は軽症だということです。