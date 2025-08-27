アンカー・ジャパンは、同社のUSB急速充電器で初めて巻取り式USB-Cケーブルを内蔵した「Anker Nano Charger(35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」を、8月26日に発売した。価格は4,990円。カラーはブラックとホワイトの2色だが、ホワイトは順次発売予定。

USB急速充電器とUSB-Cケーブルを、AirPods Pro(第2世代)ほどのコンパクトサイズにまとめたモデルで、「外出時に充電器やケーブルのどちらかを忘れてしまいがちな方や、ケーブルをまとめるのが煩わしい方におすすめ」」だという。

内蔵の巻取り式USB-Cケーブルはスムーズに引き出しやすく、最大70cmまで自由に長さを調整可能。約20,000回の巻取りと折り曲げに耐える高耐久設計を採用した。

引き出したケーブルのうねり防止として、巻取り跡がつきにくい素材を採用したほか、USB-C端子部分にマグネットを内蔵。収納時はスマートに携帯できる。電源プラグは折りたたみ式。

内蔵ケーブルとは別に、USB-Cポートを1基搭載。合計最大35W出力に対応しているため、タブレットやスマートフォン、完全ワイヤレスイヤフォンなどを2台同時に充電できる。2ポート使用時の出力は30W＋5W、または17.5W＋17.5W。

過電圧保護やショート防止、温度管理といったアンカー独自の多重保護システムに加え、1秒あたり約80回の温度管理を行なって出力を制御する管理システム「ActiveShield 3.0」も搭載した。

外形寸法はプラグ・端子部を除いて約61×48×30mm、重さは約110g。