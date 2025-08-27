1台で12役。時短から本格まで、料理の幅をぐっと広げる【ティファール】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
水なし、発酵、炊飯も。煮込み上手は、球状鍋から【ティファール】の電気圧力鍋がmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ティファールの電気圧力鍋は、「圧力」「無水」「発酵」など、料理好きも満足する12通りの調理スタイルを凝縮した一台だ。日々の時短調理はもちろん、本格レシピも自在にこなせる多機能調理鍋となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ムラなく熱が伝わる球状の煮込み鍋と、短時間でもしっかり味が染みこむ圧力調理機能により、煮物・炒め物・蒸し料理も絶妙な仕上がりに。圧力・蒸す・煮る・炒める・低温・無水・発酵の7モードを搭載し、日替わりの献立も思いのまま。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯モードも白米・玄米に対応。炊き上がりにこだわる方も納得の美味しさを実現。さらに、レシピモードには人気のカレー・角煮・肉じゃがを簡単に作れるプリセットを搭載している。
→【アイテム詳細を見る】
付属のレシピブックには、圧力鍋を活用した80レシピを収録。毎日の献立に新しいアイデアと時短の工夫をプラスできる。調理の自由度がぐっと広がる一台で、暮らしにおいしい余裕を。
水なし、発酵、炊飯も。煮込み上手は、球状鍋から【ティファール】の電気圧力鍋がmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ティファールの電気圧力鍋は、「圧力」「無水」「発酵」など、料理好きも満足する12通りの調理スタイルを凝縮した一台だ。日々の時短調理はもちろん、本格レシピも自在にこなせる多機能調理鍋となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ムラなく熱が伝わる球状の煮込み鍋と、短時間でもしっかり味が染みこむ圧力調理機能により、煮物・炒め物・蒸し料理も絶妙な仕上がりに。圧力・蒸す・煮る・炒める・低温・無水・発酵の7モードを搭載し、日替わりの献立も思いのまま。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯モードも白米・玄米に対応。炊き上がりにこだわる方も納得の美味しさを実現。さらに、レシピモードには人気のカレー・角煮・肉じゃがを簡単に作れるプリセットを搭載している。
→【アイテム詳細を見る】
付属のレシピブックには、圧力鍋を活用した80レシピを収録。毎日の献立に新しいアイデアと時短の工夫をプラスできる。調理の自由度がぐっと広がる一台で、暮らしにおいしい余裕を。