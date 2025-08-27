JO1白岩瑠姫、”お宝”約90年前の”名車”→驚きの鑑定額 専門家「博物館に飾るような…」
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、26日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。依頼品として持ち込んだ”お宝”の旧車に、驚きの鑑定額が示された。
【写真】持ち込んだ”お宝”名車にさっそうと乗るJO1・白岩瑠姫
MCの今田耕司から「きょうはご自身のお宝？」と聞かれると、白岩は「おじさんから（借りてきた）」と説明。その”お宝”として登場したのは、英国のバイクメーカー「トライアンフ」の「スピードツイン」。戦前に作られたバイクと聞いて、今田をはじめ、スタジオはどよめいた。白岩は同車について、「（おじさんが）今も乗っていると思います」と話し、「イケオジです」とはにかんだ。
白岩は、本人評価額を「縁起が良いという意味も込めて100万円」と提示。しかし、鑑定額として表示されたのは、評価額を大幅に上回った”700万円”。白岩はガッツポーズを決めて喜びを表現した。
鑑定した「トライドモーターサイクルズ」代表の大石崚二氏は「博物館に飾るようなオートバイ」と評し、「1938年式のトライアンフ・スピードツインに間違いございません」と太鼓判。「タンク、レバー、ネジ類、計器類は当時のまま付いていて素晴らしいと思います」と称賛した。
さらに、大石氏は「たまたま僕が売ったバイクでして」と告白。この衝撃の事実に今田も「おじさんに売ったの大石さん!?」と驚き。続けて、その際の売値を質問すると、大石氏は「5年前で400万円で売りました」と明かした。
なお、同番組は現在、TVerで見逃し配信中。9月2日午後9時53分の終了予定。
【写真】持ち込んだ”お宝”名車にさっそうと乗るJO1・白岩瑠姫
MCの今田耕司から「きょうはご自身のお宝？」と聞かれると、白岩は「おじさんから（借りてきた）」と説明。その”お宝”として登場したのは、英国のバイクメーカー「トライアンフ」の「スピードツイン」。戦前に作られたバイクと聞いて、今田をはじめ、スタジオはどよめいた。白岩は同車について、「（おじさんが）今も乗っていると思います」と話し、「イケオジです」とはにかんだ。
鑑定した「トライドモーターサイクルズ」代表の大石崚二氏は「博物館に飾るようなオートバイ」と評し、「1938年式のトライアンフ・スピードツインに間違いございません」と太鼓判。「タンク、レバー、ネジ類、計器類は当時のまま付いていて素晴らしいと思います」と称賛した。
さらに、大石氏は「たまたま僕が売ったバイクでして」と告白。この衝撃の事実に今田も「おじさんに売ったの大石さん!?」と驚き。続けて、その際の売値を質問すると、大石氏は「5年前で400万円で売りました」と明かした。
なお、同番組は現在、TVerで見逃し配信中。9月2日午後9時53分の終了予定。