かっぱ寿司、ブルボン監修『ルマンド プレミアムプリン』スイーツ全3種販売

かっぱ寿司は、2025年9月4日から12月3日までの間、老舗菓子メーカーブルボンの「ルマンド」とコラボレーションした『ルマンド プレミアムプリン』スイーツ全3種を全店で販売する。

〈『ルマンド プレミアムプリン』概要〉

今回のコラボでは、かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」から、ブルボンのロングセラー商品「ルマンド」を使ったプレミアムデザートを販売する。ルマンドのサクサクとした歯ざわりと、クレープクッキーの繊細な味わいを、プリンやパフェで表現した。ココアプリンをベースに、ホイップクリームやカラメルソース、フィアンティーヌなど、こだわりの素材を組み合わせることで、ルマンドの魅力を最大限に引き出している。

かっぱ寿司『ルマンド プレミアムプリン』スイーツ全3種

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」390円

ルマンドをイメージしたココアプリンに、ホイップクリームとほろ苦いカラメルソースを合わせた。トッピングのフィアンティーヌとルマンドによるバターの香ばしさと軽やかな食感がアクセントとなっている。

かっぱ寿司「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」

なお、持ち帰りの場合、カラメルは不使用、トッピングのルマンド1本をひとくちルマンド2粒に変えて提供する。

かっぱ寿司、お持ち帰り用「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」

◆「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ」490円

ルマンドをイメージしたココアプリンをベースに、層ごとに異なる食感を楽しめる監修デザート。軽やかな歯ざわりと上品な甘さが魅力の「ルマンド」、ザクザクとした食感の「ひとくちルマンド」、なめらかな口当たりのチョコムースを組み合わせた。

かっぱ寿司「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ」

◆お持ち帰り用「プレミアムスイーツBOX」2,280円

「プレミアムプリン」3個と「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」3個を詰め合わせた。単品注文より150円お得に購入できる。

かっぱ寿司、お持ち帰り用「プレミアムスイーツBOX」

〈ブルボンのロングセラー商品「ルマンド」〉

ブルボンの「ルマンド」は、1974年発売のロングセラー商品。繊細なクレープ生地を幾重にも重ねて焼き上げた軽やかな食感と、コーティングのまろやかなココアクリームによる上品な味わいが楽しめる。

ブルボン「ルマンド」