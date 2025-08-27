クロちゃんがまた埋められる!?『大脱出3』9・3配信開始 バカリズム「今回も最高の地獄絵図でした」
DMM TVは9月3日よりバラエティーコンテンツ『大脱出』シリーズの最新作『大脱出3』を独占配信することが決定した。特報映像と黒塗りのビジュアルが公開され、クロちゃん（安田大サーカス）の「これおしり出てない!?」というセリフで、3度目の狂乱ショーの幕が上がる。
本作は「水曜日のダウンタウン」を手掛ける藤井健太郎氏が企画・演出・プロデュースを務め、過酷かつ地上波では放送不可能な状況に芸人を追い込み、脱出を試みるという人気シリーズ。シーズン1では山奥、シーズン2では孤島に埋められたクロちゃんだが、今回も常識外れの場所に放り込まれる。
そして、スケールアップした特殊な場所から脱出に挑むのは、森田哲矢・東ブクロ（さらば青春の光）、みなみかわ、高野正成（きしたかの）、井口浩之（ウエストランド）、お見送り芸人しんいち、みちお（トム・ブラウン）、岡野陽一らおなじみの顔ぶれ。今回は想像を超える仕掛けとシリーズ最大のどんでん返しが待ち受ける。
見届け役はバカリズムと小峠英二（バイきんぐ）が続投。バカリズムは「今回も最高の地獄絵図でした」と語り、「構造がさらに進化していて何周も観たくなる」と作品を絶賛。小峠も「骨が軋（きし）むほど笑ってしまいました。コンプライアンスに翻弄された現代に足りないものが全て集約された作品です」とコメントしている。藤井氏は「クロちゃんが主役かのように扱われていますが、実際はメインでもなんでもない。苦手な方も是非」と独特のアピールで呼びかけた。
最新作の配信記念として『大脱出』『大脱出2』の無料公開がDMM TV 公式YouTubeチャンネルにて期間限定でスタート。どちらも1〜3話までを一気に見ることができる。さらに、公式Xアカウントでは「クロちゃんがどこに埋められたのか」を予想するキャンペーンも実施され、参加者には抽選で番組オリジナルTシャツが当たる。
●バカリズムコメント
今回も最高の地獄絵図でした。みなさんが追い詰められ崩壊していく様子がおもしろ過ぎて「このままずっと脱出できなければいいのに」とさえ思いました。
ちなみに今回は点と点がつながるだけでなく、つながったと思っていた点がつながっていなかったり、別の点だったりと、構造がさらに進化していて何周も観たくなると思います。
●小峠英二コメント
前回前々回同様に今回も欲にまみれた人間の「醜さ」「愚かさ」「恥部」を余す事なく吐き出した内容となっております。
今回特に「本当にこれどうやって脱出するの？」という絶望の箱から芸人達が英知を絞り出し協力する様は、感動こそしませんが骨が軋む程笑ってしまいました。
コンプライアンスに翻弄された現代に足りないものが全て集約された作品です。
●藤井健太郎氏コメント
例によってビジュアルや宣伝ではクロちゃんが主役かのような扱いとなっていますが…
実際はメインでもなんでもないし、シリーズを追うごとにその出演シーンもしっかり短くなっています。
なので、クロちゃんが苦手な方も是非。
