すき家に今年も『月見すきやき牛丼』が登場 さらに“すき焼き感”がアップした至福の一品
牛丼チェーン店「すき家」は、9月4日午前9時より、お月見の季節にぴったりな『月見すきやき牛丼』『月見辛旨すきやき牛丼』を販売する。
【写真】至福の一品！『月見すきやき牛丼』
日本の秋の風物詩“お月見”を盛り上げる『月見すきやき牛丼』が、昨年に続き今年も期間限定で登場。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、同店自慢の牛丼にのせた。月に見立てたたまごと一緒に。
今年は具材に春菊を新たに加えたほか、特製のすき焼きダレをすっきりとした甘さに調整し、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに仕上げた。さらにすき焼き感がアップした、至福の一品となっている。
また、唐辛子やコチュジャンが効いた“辛旨”な味わいがたまらない『月見辛旨すきやき牛丼』を今年も販売。辛さの際立った具材に卵黄を絡めると、まろやかな味わいへの変化を楽しめる。
