埼玉県三郷市は２５日、９月に東京で開催される世界陸上に参加するギリシャ選手団が、市内で事前キャンプを行うと発表した。

同国の陸上選手団のキャンプは２０２１年の東京五輪以来で、交流の継続や拡大を図る。歓迎式や壮行会などを開く予定で、市は「友好関係をさらに深めたい」としている。

市は国際交流による地域活性化を目指しており、１６年に同国のホストタウンに登録された。留学生などを市内に招き、ギリシャ文化を学ぶなど準備を進めてきた。

２１年７〜８月の東京五輪の事前キャンプには、選手１９人とスタッフなどが参加した。コロナ禍の影響で、練習会場で出迎える子供たちは選手と距離を取り、式典の参加者を少人数にすることなどを余儀なくされた。それでも２２年の市制５０周年の際は、選手からお祝いのビデオメッセージが届いた。

昨夏のパリ五輪に際しては、三郷でキャンプ経験がある４選手の紹介と展示会が市内で開かれた。東京五輪で男子走り幅跳び金メダリストのミルティアディス・テントグル選手からは、「頑張るので応援してください」などと語る約３０秒の動画も送られてきたという。

市は、交流を続けようと世界陸上でも事前キャンプ開催を呼びかけていた。今年５〜７月には、練習器具の購入などの関連費用を確保するため、ふるさと納税制度を使ったクラウドファンディング（ＣＦ）も実施し、約４８０万円が集まった。

今回のキャンプは、９月３〜１１日に行われ、パリ五輪でも金メダルを獲得したテントグル選手など、コーチ・スタッフを含め約２５人が参加する予定だ。

木津雅晟市長は、「今後、ギリシャ国内の自治体と姉妹都市を締結するなどして、スポーツ、文化、産業、教育などさまざまな分野での交流を図りたい」と意欲を示した。