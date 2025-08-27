¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤ÏŽ¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑŽ£¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç§ÃÎ²Ê³ØÅªÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºÙÅÄÀé¿Ò¡Ø¹¬¤»¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÇ¾¤ÎºÇÅ¬²ò ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤äÃ»½ê¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ëÂ¾¿Í¤È¼«Ê¬¤È¤òÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡ÖÅ¬±þ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©¾ì¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Î¿Í´Ö¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë
¤½¤³¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¸¦µæ¾åÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¼Ò²ñÅªÈæ³Ó¡ÊSocialcomparison¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¤¬Äó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿Í¤¬¼Ò²ñÅªÈæ³Ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤È¶á¤¤¡¢Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÂ°¤¹¤ëÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×¤Ï¡¢¶¶ø¤äÇ½ÎÏ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÂ¾¼Ô¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤äÇ½ÎÏ¤ÎÀµ³ÎÀ¤äÂÅÅöÀ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î°ìÃ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î³Î¤«¤µ¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑ¤¬µö¤»¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¯·ÝÇ½¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÉÔÎÑ¤Ê¤É¡¢ÎÑÍý¾åÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤µ¤Û¤ÉÃ¡¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸ÃøÌ¾¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤À¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÆ±Â²¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·âÂÐ¾Ý¤äÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò´µ¯¤µ¤»¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤È°ã¤¤²á¤®¤ëÁê¼ê¤À¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤É¤³¤í¤«Èæ³Ó¤¹¤ëµ¤¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Â²¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸½¸ÃÄ¤Î¿Í´Ö¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö½¸ÃÄ¤Îµ¬ÈÏ¤«¤é³°¤ì¤¿¿Í¤ÏÃ¡¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÍÆ°×¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èá¤·¤ß
¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸À¤¬¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ó¤¤¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤â¤Þ¤¿Á³¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸À¤Î¤Ê¤¤ÃøÌ¾¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤äÂ¸ºß¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®¿´¤Ë±þ±ç¡¦»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢Îà»÷Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÍ°ÕµÁ¤À¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç80ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼õ¸³¼ÔÁ´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤è¤êµÒ´ÑÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤â¸þ¾å¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¿®Íê´Ø·¸¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢½êÂ°°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢³Æ¡¹Æ±¤¸½¸ÃÄ¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±Îó¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëºîÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤È¼«Ê¬¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¥£¡¼¥à¡Ê¼«Âº´¶¾ð¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ë¡×¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Í¥¤ì¤¿Â¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ö¾åÊýÈæ³Ó¡×¤È¼«Ê¬¤è¤êÉÔ±¿¤äÉÔ¹¬¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ö²¼ÊýÈæ³Ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÊýÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Í¥¤ì¤¿Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÎÍ¥½¨¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÆ±°ì»ë¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤È¤¹¤ëÀâ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¹â³ØÎò¡¢¹â¼ýÆþ¡¢ÈþÃËÈþ½÷¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ê¤É¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¡¢Æ±°ì»ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ÏÌª¤ÎÌ£¡×¤ÎÀµÂÎ
µÕ¤Ë¡¢²¼ÊýÈæ³Ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê²¼¤À¤È»×¤¦Áê¼ê¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢°Ö¤á¤ä²÷³Ú¤Ê¤É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦Èæ³Ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¼«Ê¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤êÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´Íý¾õÂÖ¤ä´¶¾ð¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ç¥ó¥Õ¥í¥¤¥Ç¡ÊSchadenfreude¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊó½··Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÎ°è¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ä¾õ¶·¤òÍ¥°Ì¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²¼ÊýÈæ³Ó¤¬ÅÙ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Ãæ½ý¤ä¼Ò²ñÅªÊÐ¸«¡¢Å¨°Õ¤ò´Þ¤ó¤À¹¶·â¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ÎÈó¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤òµ¡¤Ë¤·¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ÆÉÔ¹¬¤Ë´Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬Ê¡´¶¤ä¼«Âº´¶¾ð¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´î¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Î¿Í¤À¤±¤¬¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼»ÅÊ¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ï¤¿¤·¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´¶¾ð¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¹¶·â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ê¤É¤ÇÆü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²¼ÊýÈæ³Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡Ö´î¤Ó¤ÎÈ¿±þ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ìÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¾¤ËÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤òÊ¹¤¤¤Æ¾¯¤·°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò²áÅÙ¤ËÈÜ²¼¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤ºá°´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½Å¤¤ÉÂ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ê¤É¤¬¡¢¤è¤ê°¤¤¾õÂÖ¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Î¿´¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤¬·Ú¤¤¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¿´ÍýÅªËÉ±Òµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤äÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²¼ÊýÈæ³Ó¤ò¡¢°ì³µ¤Ë°¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥¦¥ó¥Èµ¤¼Á¤Î¿Í¤Ï¼«Âº´¶¾ð¤¬Äã¤¤
¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÖÍ¥Îô¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¹Ô¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ä³°¸«¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¿Í¤ä¡¢¤¦¤Ä·¹¸þ¤¬¹â¤á¤Î¿Í¤Û¤É¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ç¤ËÁ°¼Ô¤Ï¼«¸Ê³µÇ°¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¼ÔÈæ³Ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡û¡û¤µ¤ó¤è¤êÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤è¤ê¤¤¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Âº´¶¾ð¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Âº´¶¾ð¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¼ÊýÈæ³Ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼«Âº´¶¾ð¤ÎÊÝ»ý¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢·ë¶É¤Ï¼«Âº´¶¾ð¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ë¤è¤ë¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢¤¦¤Ä·¹¸þ¤¬¹â¤á¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾åÊýÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¼«Âº´¶¾ð¤ÎÄã²¼¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤Î¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ¾Æâ¹½Â¤
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¡ÊSocial Dominance Orientation¡§SDO¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤Î³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥·¥À¥Ë¥¦¥¹¤È¥Õ¥§¥ê¥·¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñÅª»ÙÇÛÍýÏÀ¡ÊSocial Dominance Theory¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤¬¡Ö¼Ò²ñ³¬ÁØ¤ä½¸ÃÄ´Ö¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¡×¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³¬ÁØ¹½Â¤¤ä¸¢ÎÏ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤à¤·¤í¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤Þ¤¿¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¤¿Í¤Ï¡¢Ê¿Åù¼çµÁ¤ä½¸ÃÄ´Ö¤Î¸øÀµ¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÁ°¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤ò³¬ÁØ¹½Â¤¤ÇÂª¤¨¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»Ö¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¡×¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¡×¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´ØÏ¢À¤ò¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ê¸¦µæ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¾ÆâÊª¼Á¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¤¬¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î·ÁÀ®¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢ÂçÇ¾´ðÄì³Ë(¤À¤¤¤Î¤¦¤¤Æ¤¤¤«¤¯)¤Î°ìÉô¤Ç¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤ä°Õ»×·èÄê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÀþ¾òÂÎ(¤»¤ó¤¸¤ç¤¦¤¿¤¤)¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óD2¼õÍÆÂÎ¤Î²ÄÍÑÀ¡Ê·ÑÂ³²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñÅªÍ¥°ÌÀ¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬¼Ò²ñÅª³¬ÁØ¤ä»ÙÇÛ¹ÔÆ°¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¤ÊÆ¿Í¤è¤ê¤â¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¿Í
¤µ¤é¤Ë»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ê¸²½Åª´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¤òÂ¾¼Ô¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÀ¾²¤Ê¸²½¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´ÈÌÅª¤Ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï³µ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅªÈæ³Ó¡×¤Î»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÂ¾¼ÔÈæ³Ó¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î·Ð¸³Åª»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÉáÊ×Åª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È»÷¤¿Â¾¿Í¡×¤È¼«Ê¬¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¼Ò²ñÅªÈæ³Ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½¾Ý¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì³µ¤Ë°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤È¤·¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Çµ¬ÈÏ¤¬¼é¤é¤ì¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤¬È¯Ã£ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÙÅÄ Àé¿Ò¡Ê¤Û¤½¤À¡¦¤Á¤Ò¤í¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø
Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹çÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£JST¤µ¤¤¬¤±¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Æâ³ÕÉÜ¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæÌÜÉ¸9¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³Ø²ñÍý»ö¡¢Editorial bord member of Frontiers in Computational Neuroscience¡¢ÀçÂæ»Ô¶µ°é¶É³Ø¤Ó¤ÎÏ¢·È¿ä¿Ê¼¼³Ø½¬°ÕÍß¤Î²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥Ò¥ÈÇ¾¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°³Ø²ñ¹Êó°Ñ°÷¡¢¹ñÎ©Âç³ØµÜ¾ë¶µ°éÂçÉíÂ°¾®³Ø¹»±¿±Ä»ØÆ³°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÊÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø ºÙÅÄ Àé¿Ò¡Ë