オリックス―ロッテ戦

26日のプロ野球・オリックス―ロッテ戦（京セラドーム大阪）で、ファウルボールがまさかの場所で挟まり話題になった。硬球が“夏の必需品”を破壊。珍しい光景に、選手も苦笑いだった。

4-4の同点で迎えた9回裏。オリックス・宗のファウルボールが三塁側のロッテベンチへ飛んだ。幸いにも選手に当たることはなかったが、ボールはベンチ内に設置されていた扇風機を直撃した。

硬球はプロペラ部分を覆う網を破壊。スポッと挟まるようにして止まっていた。ベンチでロッテ・山口がこれを苦笑いで引き抜き、壊れてしまった扇風機をちょっと心配そうに見つめていた。

思わぬ珍事をパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルが公開。ファンからは「扇風機はパテレ行きと思ったらやっぱりパテレ行きやった」「宗さま 扇風機の修理代の請求書が行きますww」「なんで山口選手が申し訳なさそうなのww」「扇風機『この痛み、星野仙一以来』」「カメラ何台で扇風機追ってるんすか」などと様々なコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）