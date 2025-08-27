小学生がダムの中を大冒険です！

【写真を見る】夏なのに寒い？！ 県内最大規模を誇る "長井ダム" の中を小学生が大冒険！ "一日管理所長" を体験！（山形）

山形県長井市できょう、児童がダムについて学ぶ校外学習が行われました。

児童たち「ヤッホー！」

大塚美咲アナウンサー「子どもたちがやまびこをする、その先にあるのは、山！ではなく、長井ダムです！」

目の前にそびえ立つ、大迫力の長井ダム。大きさは、県内最大規模を誇ります。

長井市立西根小学校の４年生が体験したのは、「一日管理所長」。ダムの状況を見てみると・・・

この夏、長井ダムは記録的な雨の少なさの影響で貯水率が令和になって最低に。今は回復していますが、水は限りある資源だと学びました。

その後、児童は操作室から遠隔でダムの様子を確認したり、薬品を使ってダムの水質を調べたりと、職員が行う業務を体験していきます。

児童「紫とピンク！」

児童「これかな？」

自然に囲まれた長井ダムは、とってもきれいな水質であることも学びました。

そして、エレベーターに乗って向かった先は…

大塚美咲アナウンサー「今、私たちがいるのは、ダムの底から、２１メートルくらいのところということで、気温は１１度。涼しいですねみなさん！（児童）イェーイ！」

ダムに、ヒビ割れや水漏れなどの異常がないかを確認をする地下のトンネルです。

夏なのに寒いくらい！不思議な体験に児童は大興奮です！

さらにここで、サプライズが…！！

「水のまち長井」を象徴する、ブルーのイルミネーションがトンネル内を彩ります！

児童「地下のイルミネーションが、寒いし、氷の世界みたいで、楽しかった」

児童「節水をしたり、水を大切にして使っていきたいです」

児童たちは、ダムでの経験を通し、改めて水の大切さを実感したようでした。