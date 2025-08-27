　27日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1946枚だった。うちプットの出来高が7112枚と、コールの4834枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の725枚（15円安49円）。コールの出来高トップは4万4000円の952枚（5円安145円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　25　　　　　　　 1　　51000　
　　52　　　 0　　　 1　　50000　
　　16　　　 0　　　 2　　49000　
　 129　　　-1　　　 3　　48000　
　 107　　　-1　　　 6　　47000　
　　62　　　-1　　　12　　46250　
　 447　　　-2　　　14　　46000　
　　55　　　-4　　　19　　45750　
　　24　　　-3　　　23　　45625　
　 151　　　-3　　　25　　45500　
　　15　　　-1　　　31　　45375　
　　56　　　-2　　　34　　45250　
　　34　　　-2　　　40　　45125　
　 644　　　-2　　　46　　45000　
　　31　　　+7　　　62　　44875　
　　81　　　 0　　　64　　44750　
　　61　　　-8　　　71　　44625　
　 343　　　+2　　　86　　44500　
　　37　　　-3　　　95　　44375　
　　74　　　+5　　 120　　44250　
　　67　　 -10　　 130　　44125　
　 952　　　-5　　 145　　44000　
　　94　　 -10　　 170　　43875　
　　98　　　+5　　 195　　43750　
　　30　　 +20　　 235　　43625　
　 311　　　+5　　 250　　43500　　1280 　　 +65　　　13　
　　27　　　 0　　 305　　43375　
　　74　　　 0　　 340　　43250　
　　38　　 +30　　 380　　43125　
　 386　　 +20　　 415　　43000　　 930 　　-185　　 266　
　　21　　 +15　　 475　　42875　　 985 　　　　　　　 1　
　　28　　 +40　　 525　　42750　　 795 　　 -75　　　11　
　　21　　 -75　　 595　　42625　　 740 　　 -60　　　10　
　 115　　 +40　　 640　　42500　　 665 　　 -85　　　68　
　　 4　　 +20　　 680　　42375　　 605 　　 -70　　　22　
　　20　　 +25　　 750　　42250　　 555 　　 -65　　　34　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 505 　　 -65　　　22　
　　29　　 +25　　 955　　42000　　 475 　　-115　　 426　
　　10　　 -40　　 990　　41875　　 435 　　　-5　　　12　
　　10　　 +35　　1070　　41750　　 390 　　-115　　　60　
　　 8　　　　　　1160　　41625　　 355 　　-110　　　17　
　　22　　　　　　1310　　41500　　 330 　　-100　　 149　
　　 1　　　　　　1285　　41375　　 295 　　-100　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 280 　　 -85　　　67　
　　 1　　　　　　1470　　41125　　 225 　　-115　　　32　
　　10　　 +85　　1755　　41000　　 240 　　 -65　　 571　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 215 　　 -70　　　31　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 200 　　 -65　　　61　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 180 　　 -65　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 170 　　 -55　　 159　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 160 　　 -30　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 145 　　 -40　　　36　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 140 　　 -45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 125 　　 -40　　 603　