日経225オプション9月限（27日日中） 4万4000円コールが出来高最多952枚
27日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1946枚だった。うちプットの出来高が7112枚と、コールの4834枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の725枚（15円安49円）。コールの出来高トップは4万4000円の952枚（5円安145円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
25 1 51000
52 0 1 50000
16 0 2 49000
129 -1 3 48000
107 -1 6 47000
62 -1 12 46250
447 -2 14 46000
55 -4 19 45750
24 -3 23 45625
151 -3 25 45500
15 -1 31 45375
56 -2 34 45250
34 -2 40 45125
644 -2 46 45000
31 +7 62 44875
81 0 64 44750
61 -8 71 44625
343 +2 86 44500
37 -3 95 44375
74 +5 120 44250
67 -10 130 44125
952 -5 145 44000
94 -10 170 43875
98 +5 195 43750
30 +20 235 43625
311 +5 250 43500 1280 +65 13
27 0 305 43375
74 0 340 43250
38 +30 380 43125
386 +20 415 43000 930 -185 266
21 +15 475 42875 985 1
28 +40 525 42750 795 -75 11
21 -75 595 42625 740 -60 10
115 +40 640 42500 665 -85 68
4 +20 680 42375 605 -70 22
20 +25 750 42250 555 -65 34
42125 505 -65 22
29 +25 955 42000 475 -115 426
10 -40 990 41875 435 -5 12
10 +35 1070 41750 390 -115 60
8 1160 41625 355 -110 17
22 1310 41500 330 -100 149
1 1285 41375 295 -100 7
41250 280 -85 67
1 1470 41125 225 -115 32
10 +85 1755 41000 240 -65 571
40875 215 -70 31
40750 200 -65 61
40625 180 -65 16
40500 170 -55 159
40375 160 -30 30
40250 145 -40 36
40125 140 -45 7
40000 125 -40 603
