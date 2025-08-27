貴水博之、ソロ活動30周年記念シングル「With you」配信リリース決定！「ファンのみなさまへの感謝を込めて」
accessのボーカルとして他の追随を許さないハイトーンボイスで音楽ファンを魅了し続ける貴水博之が、ソロ活動30周年となる9月1日に、記念シングル「With you」を配信リリースすることが決定した。
■作詞・貴水博之、作曲・TUBE春畑道哉による珠玉のラブバラード
作曲は貴水が尊敬する人気バンドTUBEのギタリスト・春畑道哉が書き下ろした珠玉のバラード。作詞は貴水本人が手掛け、渾身の想いを込めたラブソングに仕上がった。
9月6日からは自身初となるビルボードライブで30周年を記念したプレミアムなライブを開催する。
■ヒストリーアルバム初回限定盤Blu-rayにはMV集を収録
また8月27日、貴水博之が自身の音楽ヒストリーを振り返りながらセレクトした楽曲を収録したヒストリーアルバム『HIROYUKI TAKAMI THE HISTORIES』が発売された。DISC 1にはパワフルなロックナンバーを、DISC 2にはポップミュージックを収録。唯一無二のハイトーンボイスで歌い上げられた楽曲が一堂に会した、まさに必聴のアルバムとなっている。
初回生産限定盤には90年代にキューバでのオールロケを行った貴重な映像を含むMV集が初Blu-ray化となり収録されており、その中から1995年リリースのシングル曲で、貴水博之のあらたな魅力も話題となった「I&I」のMVをYouTubeで公開中。映像と音源がリマスターされた最新版で観ることができる。
■貴水博之 コメント
■リリース情報
2025.08.27 ON SALE
ALBUM『HIROYUKI TAKAMI THE HISTORIES』
2025.09.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「With you」
■関連リンク
貴水博之 OFFICIAL SITE
