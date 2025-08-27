　27日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2018枚だった。うちプットの出来高が1315枚と、コールの703枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の93枚（15円安100円）。コールの出来高トップは4万6000円の143枚（5円高105円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　25　　　 0　　　 1　　54000　
　　10　　　 0　　　 3　　52000　
　　 2　　　 0　　　 4　　51000　
　　 6　　　 0　　　 7　　50000　
　　 4　　　 0　　　13　　49000　
　　67　　　-2　　　24　　48000　
　　42　　　-1　　　50　　47000　
　 143　　　+5　　 105　　46000　
　　 4　　　-5　　 120　　45750　
　　29　　 -10　　 145　　45500　
　　10　　　　　　 165　　45375　
　　 4　　 +10　　 180　　45250　
　　 3　　　　　　 200　　45125　
　　98　　 +10　　 210　　45000　
　　 4　　　　　　 230　　44875　
　　18　　 +10　　 260　　44750　
　　19　　　　　　 265　　44625　
　　30　　 +15　　 295　　44500　
　　 2　　 +10　　 310　　44375　
　　 6　　 +30　　 355　　44250　
　　78　　 +25　　 410　　44000　
　　 3　　　　　　 420　　43875　
　　 5　　　-5　　 440　　43750　
　　 6　　　　　　 515　　43625　
　　25　　 +25　　 540　　43500　
　　 1　　　　　　 570　　43375　
　　 7　　　　　　 630　　43125　　1710 　　　　　　　 1　
　　16　　 +25　　 725　　43000　
　　 1　　　　　　 775　　42875　
　　 3　　　　　　 805　　42750　
　　 1　　　　　　 860　　42625　
　　　　　　　　　　　　　42500　　1270 　　　　　　　11　
　　 2　　　　　　1085　　42250　　1075 　　　　　　　 2　
　　 5　　 +40　　1175　　42000　　1000 　　 -70　　　13　
　　 7　　　　　　1250　　41875　
　　 4　　 -35　　1325　　41750　　 945 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　1400　　41625　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 790 　　 -75　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 855 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　　1645　　41250　　 725 　　　　　　　50　
　　 1　　　　　　1760　　41000　　 630 　　 -70　　　17　
　　 1　　　　　　1905　　40875　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 565 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 505 　　 -75　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 425 　　 -65　　　46　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 415 　　 -85　　　30　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 375 　　 -75　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 405 　　 -25　　　 2　
　　 1　　　　　　3080　　39500　　 345 　　 -65　　　37　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 370 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 280 　　 -40　　　16　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 245 　　 -30　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 225 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 210 　　 -30　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 195 　　 -20　　　25　
　　　　　　　　　　　　　37875　　 185 　　　　　　　 4　