日経225オプション10月限（27日日中） 4万6000円コールが出来高最多143枚
27日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2018枚だった。うちプットの出来高が1315枚と、コールの703枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の93枚（15円安100円）。コールの出来高トップは4万6000円の143枚（5円高105円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
25 0 1 54000
10 0 3 52000
2 0 4 51000
6 0 7 50000
4 0 13 49000
67 -2 24 48000
42 -1 50 47000
143 +5 105 46000
4 -5 120 45750
29 -10 145 45500
10 165 45375
4 +10 180 45250
3 200 45125
98 +10 210 45000
4 230 44875
18 +10 260 44750
19 265 44625
30 +15 295 44500
2 +10 310 44375
6 +30 355 44250
78 +25 410 44000
3 420 43875
5 -5 440 43750
6 515 43625
25 +25 540 43500
1 570 43375
7 630 43125 1710 1
16 +25 725 43000
1 775 42875
3 805 42750
1 860 42625
42500 1270 11
2 1085 42250 1075 2
5 +40 1175 42000 1000 -70 13
7 1250 41875
4 -35 1325 41750 945 3
1 1400 41625
41500 790 -75 30
41375 855 1
3 1645 41250 725 50
1 1760 41000 630 -70 17
1 1905 40875
40750 565 2
40500 505 -75 5
40125 425 -65 46
40000 415 -85 30
39750 375 -75 3
39625 405 -25 2
1 3080 39500 345 -65 37
39375 370 +15 1
39000 280 -40 16
38625 245 -30 5
38500 225 -35 2
38250 210 -30 2
38000 195 -20 25
37875 185 4
