日経225オプション11月限（27日日中） 5万1000円コール23円
27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は81枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは5万1000円の3枚（7円安23円）だった。プットのの合計出来高は75枚。プットの出来高トップは2万8250円の20枚（63円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -7 23 51000
1 38 50000
2 0 280 46000
35000 190 10
34000 150 10
33000 130 10
32000 110 10
28250 63 20
27750 58 5
27500 56 3
27250 54 -6 5
18000 22 1
10000 5 -2 1
株探ニュース
