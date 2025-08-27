　27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は81枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは5万1000円の3枚（7円安23円）だった。プットのの合計出来高は75枚。プットの出来高トップは2万8250円の20枚（63円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　-7　　　23　　51000　
　　 1　　　　　　　38　　50000　
　　 2　　　 0　　 280　　46000　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 190 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 150 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 130 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　32000　　 110 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　28250　　　63 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　27750　　　58 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　56 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　27250　　　54 　　　-6　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　22 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　-2　　　 1　


株探ニュース